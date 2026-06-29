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U nemačkom gradu Štade dogodila se nezapamćena tragedija kada je u pucnjavi u ustanovi za zaštitu i negu maloletnika ubijeno šest osoba. Policija je hitno reagovala, a na održanoj konferenciji za medije saopšteni su novi zvanični detalji ovog stravičnog zločina.

Žrtve su radnici ustanove, ubica otac deteta

Prema najnovijim informacijama iz istrage, svih šest žrtava - četiri žene i dva muškarca - bili su zaposleni u ovoj ustanovi za zaštitu mladih. Nadležni organi su saopštili da je obaveštavanje rodbine nastradalih još uvek u toku.

Glavni osumnjičeni za ovaj masakr je 45-godišnji otac iz oblasti Hanovera. On je rođen u Nemačkoj, ima turske korene i do sada nema prethodni krivični dosije. Poreklo oružja kojim je izvršen zločin za sada je nepoznato, a potvrđeno je da osumnjičeni nije imao dozvolu za nošenje vatrenog oružja.

Još uvek nije izdata poternica za glavnog osumnjičenog, izjavio je portparol javnog tužilaštva na konferenciji za novinare. Ostaje nejasno da li će i kada biti zatražena poternica u utorak, to sada zavisi od daljih nalaza policijske istrage.

1/5 Vidi galeriju Pucnjava u nemačkom gradu Štade, šestoro mrtvih Foto: X printscreen

Motiv: Sukob oko starateljstva i nova hapšenja

Kao glavni motiv ovog stravičnog čina navodi se spor oko starateljstva nad detetom. Ćerka osumnjičenog i majka deteta živele su u ovoj ustanovi, a upravo za danas je bilo zakazano ročište o starateljstvu. Dete se trenutno nalazi pod državnom negom, dok policija još uvek ispituje majku.

Pored glavnog počinioca, policija je uhapsila još dve žene. Kako je potvrđeno za magazin "Fokus onlajn", reč je o ženama iz kruga poznanika osumnjičenog.

Portparol policije je odbio da komentarise njihove godine, a obe se trenutno nalaze na ispitivanju kako bi se utvrdila njihova uloga u ovom događaju.

Reakcija vlasti i hitan apel policije

Na konferenciji za novinare prva se obratila ministarka unutrašnjih poslova Donje Saksonije, Danijela Berens (SPD), koja je izrazila duboko saučešće:

"Sigurna sam da će ovaj strašni čin dugo uticati na Štade. Želela bih da se zahvalim svima. Bilo mi je važno da pokažem svoju solidarnost i saučešće. Mogu vas uveriti da policija i istražni organi čine sve što mogu da reše ovaj zločin".

Policija pokreće portal za dojave građana

U cilju što bržeg rasvetljavanja svih okolnosti, policija je uspostavila posebnu telefonsku liniju i internet portal za savete. Nadležni apeluju na sve svedoke da direktno preko veb stranice dostave informacije, fotografije ili video zapise sa lica mesta.

"Svaka informacija može biti važna za tekuću istragu", naglašavaju iz policije.

Istražni organi su uputili i oštro upozorenje građanima da i dalje striktno izbegavaju mesto zločina, napuste pogođeno područje i prate sva uputstva hitnih službi koje su na terenu.