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Kada se govori o najmoćnijim ljudima svetskog organizovanog kriminala, jedno ime gotovo se uvek izdvaja - Semjon Mogilevič. Za njega se godinama tvrdilo da je izgradio kriminalnu mrežu koja se prostirala na više kontinenata, zbog čega su ga pojedini istražitelji i mediji prozvali "šefom svih šefova".

Za razliku od mafijaških bosova koji su pažnju privlačili luksuznim životom i javnim nastupima, Mogilevič je decenijama ostajao u senci. Retko se pojavljivao u javnosti, nije davao intervjue i gotovo nikada nije komentarisao optužbe koje su ga pratile. Upravo zbog toga stekao je reputaciju jednog od najmisterioznijih ljudi ruskog podzemlja.

Prema navodima brojnih međunarodnih istraga, njegova organizacija povezivana je sa pranjem novca, trgovinom oružjem, finansijskim prevarama, krijumčarenjem narkotika i drugim oblicima organizovanog kriminala. Istražitelji su tvrdili da je delovao kroz mrežu kompanija i saradnika u Rusiji, Ukrajini, Izraelu, Mađarskoj, zapadnoj Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama.

Za razliku od mnogih kriminalnih vođa svog vremena, Mogilevič nije važio za čoveka koji probleme rešava na ulici. Njegovo glavno oružje, prema tvrdnjama istražitelja, bili su novac, poslovni kontakti i složene finansijske operacije zbog kojih je bilo gotovo nemoguće dokazati njegovu direktnu umešanost u pojedine poslove.

Foto: Printscreen YouTube

FBI ga godinama smatrao jednim od najopasnijih ljudi

Američki FBI godinama je vodio istrage protiv Moglieviča zbog sumnje na organizovani kriminal i finansijske prevare, a njegovo ime nalazilo se i među najtraženijim beguncima te agencije.

Iako je protiv njega vođeno više međunarodnih istraga, nikada nije izručen Sjedinjenim Američkim Državama. Godine 2008. uhapšen je u Moskvi zbog sumnje na utaju poreza, ali je ubrzo pušten na slobodu. Najteže optužbe koje su godinama pratile njegovo ime nikada nisu dobile pravosnažan sudski epilog.

O njemu je govorio i Aleksandar Litvinjenko

Jedan od ljudi koji je javno iznosio tvrdnje o navodnom uticaju Semjona Mogilevič bio je bivši oficir KGB-a i FSB-a Aleksandar Litvinjenko.

Litvinjenko, koji je nakon bekstva iz Rusije postao jedan od najpoznatijih kritičara Kremlja, tvrdio je da je Mogilevič imao izuzetno snažan uticaj još od devedesetih godina i da njegove veze, prema njegovim navodima, nisu bile ograničene samo na kriminalni milje. Smatrao je da je reč o čoveku čiji je uticaj dosezao mnogo dalje od podzemlja i koji je, kako je govorio, imao kontakte sa ljudima iz bezbednosnih i političkih struktura.

Foto: Wikimedia Commons

Te tvrdnje nikada nisu nezavisno potvrđene, ali su dodatno podstakle brojne spekulacije o tome koliko je zapravo bio moćan čovek kog su mnogi nazivali najuticajnijim mafijašem sveta.

Sam Litvinjenko preminuo je 2006. godine u Londonu nakon trovanja radioaktivnim polonijumom-210. Njegova smrt izazvala je međunarodnu pažnju, a britanska istraga zaključila je da je reč o ubistvu, koje je izazvalo dugotrajne političke tenzije između Velike Britanije i Rusije.

Čovek o kome se više priča nego što se zna

Uprkos brojnim optužbama i međunarodnim istragama, Semjon Mogilevič nikada nije bio osuđen za većinu dela koja su mu godinama pripisivana. Upravo zbog toga njegovo ime i danas izaziva pažnju istražitelja, novinara i autora brojnih knjiga o organizovanom kriminalu.

Dok ga jedni opisuju kao finansijskog genija koji je iskoristio haos nastao posle raspada Sovjetskog Saveza, drugi veruju da je stvorio jednu od najorganizovanijih kriminalnih mreža modernog doba. Istina o njegovoj ulozi i dalje je obavijena velom tajne, zbog čega Semjon Mogilevič ostaje jedna od najzagonetnijih figura svetskog podzemlja.

Kurir.rs