Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Prema Islamabadskom memorandumu o razumevanju potpisanom između Teherana i Vašingtona, mine u Ormuskom moreuzu uklanjaće isključivo Iran, objavio je danas na platformi X zamenik ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi, odgovarajući francuskom predsedniku Emanuelu Makronu.

- Situacija je osetljiva i složena, snažno savetujemo Francuskoj da je dodatno ne komplikuje svojim provokacijama - dodao je Garibabadi, navodi Rojters.

Emanuel Makron je danas rekao da Francuska i Oman sarađuju na smanjenju tenzija na Bliskom istoku i da će raditi sa partnerima na uklanjanju mina iz Ormuskog moreuza.

Francuski predsednik Emanuel Makron i sultan Hajtam bin Tarek iz Omana pozvali su na "slobodnu plovidbu, bez uslova ili ograničenja" u Ormuskom moreuzu i složili se da sprovedu "zajedničke operacije čišćenja mina", navodi se u zajedničkom saopštenju objavljenom nakon njihovih razgovora u Parizu, navodi AFP.

"Dva šefa država naglasila su važnost ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza i potvrdila svoju posvećenost slobodnoj plovidbi, bez uslova ili ograničenja, uključujući pravo tranzitnog prolaza u skladu sa pomorskim pravom", dodaje se u saopštenju.