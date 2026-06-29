Slušaj vest

Prema Islamabadskom memorandumu o razumevanju potpisanom između Teherana i Vašingtona, mine u Ormuskom moreuzu uklanjaće isključivo Iran, objavio je danas na platformi X zamenik ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi, odgovarajući francuskom predsedniku Emanuelu Makronu.

- Situacija je osetljiva i složena, snažno savetujemo Francuskoj da je dodatno ne komplikuje svojim provokacijama - dodao je Garibabadi, navodi Rojters.

Emanuel Makron je danas rekao da Francuska i Oman sarađuju na smanjenju tenzija na Bliskom istoku i da će raditi sa partnerima na uklanjanju mina iz Ormuskog moreuza.

Francuski predsednik Emanuel Makron i sultan Hajtam bin Tarek iz Omana pozvali su na "slobodnu plovidbu, bez uslova ili ograničenja" u Ormuskom moreuzu i složili se da sprovedu "zajedničke operacije čišćenja mina", navodi se u zajedničkom saopštenju objavljenom nakon njihovih razgovora u Parizu, navodi AFP.

"Dva šefa država naglasila su važnost ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza i potvrdila svoju posvećenost slobodnoj plovidbi, bez uslova ili ograničenja, uključujući pravo tranzitnog prolaza u skladu sa pomorskim pravom", dodaje se u saopštenju.

(Kurir.rs/Indeks)

Ne propustitePlanetaOGLASIO SE TRAMP! Kaže da će sutra biti održan sastanak sa Iranom u Dohi, Teheran negira navode
Donald Tramp Iran SAD
PlanetaIRAN NAPAO AMERIČKE VOJNE BAZE U KUVAJTU I BAHREINU! Tramp preti: "Može se desiti da Islamska Republika Iran prestane da postoji i da završimo posao sa njima"
Donald Tramp.jpg
PlanetaAMERIKANCI POČINILI RATNI ZLOČIN U IRANU: Novi detalji napada na školu u kojoj je stradalo oko 120 DECE! (VIDEO)
Iran škola napad.jpg
PlanetaNAJNOVIJI INCIDENT U ORMUSKOM MOREUZU, POGOĐEN TANKER! Ponovo ključa na Bliskom istoku, Bahrein besan nakon iranskih napada
x AP Information Technician Second copy.jpg