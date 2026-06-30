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Pilot kompanije JetBlue Airways prijavio je da je udario u dron dok se približavao Međunarodnom aerodromu Džon F. Kenedi u Njujorku, saopštili su zvaničnici.

Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) saopštila je da je avion bezbedno sleteo i da inspekcija nakon leta nije pronašla nikakvu štetu. Agencija je pokrenula istragu o incidentu.

Incident je najnoviji u nizu bliskih susreta dronova i komercijalnih aviona.

Samo nekoliko dana pre incidenta sa JetBlue-om, pilot kompanije United Airlines prijavio je da se skoro sudario sa dronom dok se približavao Međunarodnom aerodromu Njuark Liberti u Nju Džerziju.

FAA je saopštila da je pilot aviona kompanije JetBlue prijavio da je udario u dron na visini od skoro 900 metara oko 7.15 časova po lokalnom vremenu.

"Dozvoljeno nam je sletanje, 13 je ostalo", rekao je pilot u audio zapisu kontrole leta koji je snimio ATC.com, prema CNN-u.

"Samo brzo, nisam mogao da razgovaram sa kontrolorom leta, ali smo se sudarili sa dronom tamo u krivini".

"Rekli ste da ste se sudarili?", upitao je kontrolor.

Pilot je potvrdio: "Da, pogodilo nas je tačno, tačno iznad kokpita".

U izjavi za BBC, JetBlue je rekao: "Avion je sleteo bez incidenata, putnici su normalno izašli iz aviona, a avion je povučen iz upotrebe radi inspekcije nakon leta, koja nije pronašla nikakvu štetu niti dokaze o sudaru".

FAA procenjuje da svakog meseca prima više od 100 izveštaja o viđenjima dronova u blizini aerodroma, uprkos propisima koji zabranjuju neovlašćene operacije dronovima u blizini.