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Jedan od najbližih saradnika ruskog predsednika Vladimira Putina postao je predmet ismevanja nakon što je navodno uhvaćen kako drema tokom važnog govora ruskog predsednika.

Snimak koji kruži društvenim mrežama prikazuje bivšeg ruskog predsednika Dmitrija Medvedeva kako zatvara oči i deluje kao da drema dok Putin drži govor na okupljanju visokih zvaničnika, poslanika i članova ruske elite. Snimak je zabeležen tokom Putinovog obraćanja o stanju nacije.

Bivši šef Kremlja sedeo je između ruskog ambasadora u Belorusiji Borisa Grizlova i sekretara Generalnog saveta Jedinstvene Rusije Vladimira Jakuševa.

Ovo nije prvi put da se sličan incident dogodio sa istim zvaničnikom. Godine 2023, tokom sličnog Putinovog govora, uhvaćen je kako drema okružen članovima vlade i parlamenta, što je takođe privuklo veliku pažnju u međunarodnim medijima u to vreme.

Snimak se brzo proširio društvenim mrežama, gde korisnici nisu štedeli sarkastičnih komentara, nazivajući zvaničnika "najodmornijim članom Putinovog kruga".