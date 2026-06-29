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Broj žrtava u dva zemljotresa prošle nedelje u Venecueli porastao je na više od 1.700 ljudi, rekao je Horhe Rodrigez, predsednik Narodne skupštine Venecuele.

Strahuje se da su poginule hiljade ljudi

Više od 5.000 ljudi je povređeno u katastrofi, a više od 15.000 je ostalo bez krova nad glavom, dodao je Rodrigez u obraćanju na državnoj televiziji. Prvi zemljotres u Venecueli magnitude 7,2 stepena dogodio se u 18:04 časova po lokalnom vremenu u sredu, oko 200 kilometara zapadno od Karakasa.

Zemljotres u Venecueli - potraga za preživelima i čišćenje ruševina Foto: RONALD PENA R/EFE, Matias Delacroix/AP


Nakon njega, dogodio se drugi zemljotres magnitude 7,5 stepeni Rihterove skale 45 kilometara dalje, a zatim oko 20 naknadnih potresa.

Zemljotres magnitude 7,5 stepeni bio je najjači u više od 100 godina, prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS).

(Kurir.rs/Indeks)

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