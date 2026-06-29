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Dok nezapamćeni toplotni talas hara Francuskom, zemljom je odjeknula vest o stravičnoj nesreći u selu Bevrež, na severu zemlje.

Dve sestre bliznakinje, stare svega 15 meseci, pronađene su mrtve u svojim krevetima usled teške dehidracije. Iz iste porodične kuće u Ulici Leonarda da Vinčija, još četvoro dece uzrasta od tri, četiri, pet i šest godina hitno je prebačeno u bolnicu.

Alarmirane pozivom roditelja, policijske i medicinske ekipe stigle su na mesto nesreće u ponedeljak oko 13:30 časova.

Kako prenosi lokalni list La Voix du Nord, majka je devojčice stavila na spavanje u nedelju uveče oko 19:00 sati, a u njihovu sobu je ponovo ušla tek kasno u ponedeljak ujutru.

Lekari veruju da su bliznakinje preminule od dehidracije, dok je preostalo četvoro dece primljeno u bolnicu zbog ekstremnog nedostatka vode u organizmu. Jedno dete je zbog kritičnog stanja moralo biti transportovano helikopterom.

Roditelji su uhapšeni istog dana u 15:30 časova i trenutno se nalaze u pritvoru u policijskoj stanici u Valansijenu. Na službenom natpisu kojim je kuća zapečaćena navedeno je krivično delo: "Uskraćivanje nege ili hrane maloletnom licu mlađem od 15 godina".

1/11 Vidi galeriju Francuska, vrućine Foto: YOAN VALAT/EPA

Šok i neverica u komšiluku

Komšije iz ovog inače mirnog i povučenog mesta ne skrivaju šok i tugu zbog sudbine mališana.

"Živim ovde petnaest godina i nikada nismo imali ništa slično u našoj ulici. Ove ulice su inače naš mali raj, gde se svi oslanjamo jedni na druge kada nam nešto zatreba", izjavio je jedan od prestravljenih meštana.

Prema rečima suseda koji su govorili za RTL News, porodica se doselila pre oko dva meseca i vodila je povučen život. Otac je radio vikendom, njihova deca su se igrala sa ostalom decom iz kraja, a porodica do sada nije bila poznata socijalnim službama.

Zvanična istraga i crni bilans toplotnog talasa

Obdukcija tela nesrećnih devojčica zakazana je za utorak. Javno tužilaštvo u Valansijenu saopštilo je da je glavna hipoteza fatalna dehidracija izazvana ekstremno visokom temperaturom u samoj sobi.

Ova tragedija dogodila se u sedmici kada je u Francuskoj, usled ekstremnih vrućina koje su pogodile Evropu, zabeleženo čak 1.000 smrtnih slučajeva više od proseka.

Među prvim žrtvama ovog toplotnog talasa bila su i braća Kasim Benuari (4) i Sadek (2). Dečaci su doživeli srčani zastoj usled nedostatka kiseonika nakon što ih je majka pri odlasku u kupovinu na temperaturi od 40°C, navodno zaboravila zaključane u automobilu.

1/11 Vidi galeriju Talas vrućina poznat kao Omega blok zahvatio Evropu Foto: DAVID ARJONA/EFE, LUIS TEJIDO/EFE, JAVIER ETXEZARRETA/EFE

"Uzroci smrti se još uvek istražuju, ali toplotni talas je naša glavna teorija", potvrdila je tužiteljka iz Karpantrasa, Elen Murž.

Ekstremne temperature širom Francuske odnose živote i među starijom populacijom, a zabeleženo je i najmanje 13 slučajeva utapanja nakon što su građani skakanjem u hladne vodene površine pokušali da pronađu brzo rashlađenje.