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Ajfelov toranj u Parizu našao se na udaru snažnog nevremena koje je pogodilo Francusku. Tokom olujezabeležen je udar groma u jedan od najpoznatijih simbola prestonice, dok su meteorolozi registrovali i veoma jake udare vetra

Francuska opservatorija za tornada i jake oluje Keraunos saopštila je da je na vrhu Ajfelovog tornja zabeležen je i udar vetra od 104,8 kilometara nasat, prenosi televizija BFM.

Olujno nevreme sa jakim kratkotrajnim padavinama pogodilo je najviše severozapad zemlje, uključujući region Pariza, a u nekim delovima Francuske padao je i grad.

Pad temperature u nekoliko regiona pratile su jake grmljavine sa "veoma jakim udarima vetra", "izraženom električnom aktivnošću" i "srednjim do velikim gradom".

Prema podacima meteoroloških službi, u Francuskoj su u subotu tokom dana zabeležena ili izjednačena 202 temperaturna rekorda. U pojedinim mestima temperature su dostizale ekstremne vrednosti, uključujući 43,2 stepena Celzijusa u departmanu Meza.

Kurir.rs/Mondo

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