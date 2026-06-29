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Tokom 28. juna i u noći na 29. jun, jedinice Odbrambenih snaga Ukrajine izvele su seriju koordinisanih udara na niz važnih vojnih ciljeva pod kontrolom ruskih snaga. Ovu informaciju je zvanično potvrdio Generalštab Oružanih snaga Ukrajine u objavi na svojim društvenim mrežama.

Presecanje lanaca snabdevanja i uništenje skladišta

Ukrajinske snage su u ovoj operaciji primarno ciljale saobraćajnu infrastrukturu koju ruska vojska aktivno koristi za transport ljudstva, naoružanja, municije i ostalih vojnih zaliha.

Tokom napada uspešno je pogođen drumski most kod Novoazovska u Donjeckoj oblasti, kao i dva važna železnička mosta na području Luganske oblasti.

U istom naletu oštećeno je i skladište ruskih zaliha u oblasti Novosvetlovka, koja se takođe nalazi u Luganskoj oblasti. Iz ukrajinskog Generalštaba napominju da se tačni rezultati i krajnji bilans ovih udara još uvek detaljno razjašnjavaju.

Neutralisani komandni punktovi za dronove i elektronsko ratovanje

Pored logističkih ruta, ukrajinska vojska je zadala direktan udarac i tehnološkim operativnim centrima.

Napadi su izvedeni na tri komandna punkta neprijateljskih bespilotnih letelica, koji su se nalazili u oblastima Huljajpolja u Zaporoškoj oblasti, Bahmuta u Donjeckoj oblasti, ali i u mestu Tjotkino, koje se nalazi u Kurskoj oblasti unutar teritorije Ruske Federacije.

Istovremeno, uspešno je pogođen i komandni punkt neprijateljske jedinice za elektronsko ratovanje u oblasti Velika Novosilka u Donjeckoj oblasti, čime je zadat dodatni udarac ruskim sistemima za taktičku koordinaciju i ometanje na tom delu fronta.

Ukrajinski napada na Moskvu i ruski napad na Kijev Foto: screenshot X

Zelenski pojava pritisak na Rusiju

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak, 25. juna, nakon konsultacija sa šefom bezbednosne službe zemlje o napadima na ruske ciljeve, da je odobrio 40-dnevnu kampanju "pritiska" na Rusiju da okonča rat protiv Kijeva.

- Odobrio sam 40-dnevnu operaciju Službe kako bi se uticalo na državu agresora kako bi se izvršio pritisak na okončanje rata - napisao je Zelenski na Telegramu.

Ukrajinski napad dronovima na Krim Foto: Printscreen/X

Ukrajina mesecima izvodi talase udara srednjeg i dugog dometa na mete u Rusiji ili područjima pod ruskom kontrolom, uglavnom usmerenih na naftnu industriju.

(Kurir.rs/Ukrainska Pravda/Rojters)

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