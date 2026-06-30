Slušaj vest

Kada ruski vojnici stignu na određene delove ukrajinskog fronta, mogu očekivati da će preživeti u proseku samo 20 do 35 minuta, prema sumornoj proceni ruskih vojnih blogera objavljenoj u izveštaju oksfordskog istoričara Pitera Frankopana za časopis „Forin Polisi“.

Iako tvrdnja nije nezavisno potvrđena, slični izveštaji su sve češći na ruskim vojnim kanalima. To sugeriše da sve više Rusa postaje svesno rata i njegovih žrtava – žrtava koje zvaničnici Kremlja dugo pokušavaju da sakriju od javnosti, izveštava CBS News.

Dronovi menjaju taktiku ratovanja

Rat je uzeo zapanjujući danak među mladim ruskim muškarcima. Direktor britanske obaveštajne agencije GCHQ rekao je prošlog meseca da su ruski ratni žrtve možda dostigle skoro 500.000. Ukrajinsko ministarstvo odbrane kaže da je uklonilo više od 1,4 miliona ruskih vojnika sa bojnog polja, ranjenih ili ubijenih.

1/9 Vidi galeriju Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin TV Zvezda

Kako dronovi preplavljuju bojna polja i stvaraju takozvanu „zonu smrti“, Rusija gubi ljudstvo sve većim tempom. Više ne mogući da se oslanjaju na tešku artiljeriju, koju sada lako uništavaju jeftini FPV dronovi, ruska vojska se okrenula taktici infiltracije: koristeći male grupe pešadije ili one na motociklima da bi istražile slabosti u ukrajinskim linijama.

Ovo je rezultiralo još krvavijim borbama. Prema rečima ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, dronovi sada čine više od 80 procenata ruskih gubitaka. Procene sugerišu da je sada više Rusa ubijeno u ratu nego ranjeno, što je presedan u modernom ratovanju.

Ukrajina se takođe suočava sa problemima

Ukrajina takođe ima svoje probleme sa ljudstvom i mora da pribegne sličnim taktikama infiltracije kako bi potisnula ruske linije. „Ljudstvo je problem od letnje ofanzive 2023. godine“, rekao je za CBS News Rob Li, vojni analitičar sa sedištem u Ukrajini.

„Imali smo slučajeve gde je pešadija provela više od godinu dana na položaju bez rotacije.“ Međutim, ukrajinska vojska je uspešnija u smanjenju izloženosti svojih vojnika opasnosti korišćenjem dronova koji zamenjuju deo trupa u borbenim, medicinsko-evakuacionim i logističkim ulogama.

1/15 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

„Naš princip je da nema potrebe da šaljemo čoveka tamo gde robot može da obavi posao“, rekao je ovog proleća za CBS News Aleksandar Kamišin, zvaničnik zadužen za ukrajinsku odbrambenu industriju. Prema nekim procenama, Rusija sada gubi osam vojnika poginulih ili teško ranjenih za svakog vojnika koje je izgubila Ukrajina.

Neumoljivi talasi ruske ljudske snage doneli su izvesne uspehe na bojnom polju. Iako je ukrajinski general rekao da je njegova vojska ove godine povratila više od 600 kvadratnih kilometara teritorije, Rusija nastavlja da napreduje u ključnim oblastima u i oko strateški važnog Donjeckog regiona.

Uspesi na bojnom polju uprkos gubicima

Ukrajinski komandanti su prošle nedelje izvestili da ruski vojnici pokušavaju da prodru u predgrađe Kostjantinovke, industrijskog grada u Donjecku. Ali sve više Rusa počinje da oseća danak rata iz prve ruke.

U nacionalnoj anketi javnog mnjenja u Rusiji koju je u ponedeljak objavio ukrajinski tink-tenk Institut za studije i analizu konflikata Rusije, 31 odsto ispitanika je reklo da je jedan ili više članova njihove porodice mobilisano, što je povećanje od 14 odsto u odnosu na 2022. godinu.

Oleksandar Šuljga, direktor instituta, upozorio je da se nalazi ne smeju preterivati: „Čak i posle četiri godine, većina Rusa ne doživljava ovaj rat kao egzistencijalan.“ Međutim, dodao je: „Većina Rusa poznaje nekoga ko je poginuo u borbi od početka rata: samo 29 odsto je reklo da niko od njihovih rođaka ili poznanika nije poginuo u borbi“.