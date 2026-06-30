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Ruska protivvazdušna odbranapresrela je i uništila 419 ukrajinskih dronova tokom prethodne noći, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane na društvenim mrežama.

"Tokom noći, između 20.00 po moskovskom vremenu, 29. juna i 7.00, 30. juna, protivvazdušna odbrana je presrela i uništila 419 ukrajinskih dronova", navodi se u saopštenju.

Pripojeno crnomorsko poluostrvo Krim, susedni ruski region Krasnodar i glavni grad Rusije Moskva bili su među 19 teritorija koje su bile ciljane.

Taj najnoviji veliki talas napada dronovima dolazi posle niza od 660 ukrajinskih dronova lansiranih tokom noći između prošlog četvrtka i petka, što je jedan od najvećih brojeva dronova od početka sukoba u februaru 2022. godine.

Rusija je tada takođe saopštila da je te dronove presrela ili uništila.

Kurir.rs/Beta

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