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(KMG) -- Kina i Evropska unija (EU) zvanično su potvrdile uspostavljanje mehanizma za konsultacije o trgovini i investicijama, nakon prvog sastanka održanog u Briselu, navodi se u zajedničkom saopštenju objavljenom u utorak.

Dve strane utvrdile su četiri početne oblasti saradnje u okviru novog mehanizma: uravnoteženje trgovine i investicija, kontrolu izvoza, zaštitu prava intelektualne svojine i reformu Svetske trgovinske organizacije (STO).

Prvim sastankom mehanizma u ponedeljak u Briselu kopredsedavali su kineski ministar trgovine Vang Ventao i evropski komesar za trgovinu i ekonomsku bezbednost, međuinstitucionalne odnose i transparentnost Maroš Šefčovič.

Kako se navodi u zajedničkom saopštenju, dve strane vodile su sveobuhvatne, detaljne i konstruktivne razgovore o ključnim ekonomskim i trgovinskim pitanjima. Kina i EU su se takođe saglasile da uspostave zajednički mehanizam za praćenje sprovođenja dogovorenih aktivnosti.

Pripremio: Omer Zec