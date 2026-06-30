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(KMG) -- Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji sastao se juče u Pekingu sa Makijem Salom, bivšim predsednikom Senegala i kandidatom za narednog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija (UN), i tom prilikom izrazio podršku Kine UN-u u jačanju njegove centralne i vodeće uloge u međunarodnim poslovima.

Sal je rekao da reformu Ujedinjenih nacija treba sprovoditi postepeno i pragmatično, uz očuvanje autoriteta i efikasnosti Saveta bezbednosti UN i fokusiranje na međunarodnu razvojnu agendu.

On je ponovio čvrstu privrženost principu jedne Kine i zahvalio Kini na dugogodišnjoj posvećenosti unapređenju multilateralizma i podršci centralnoj ulozi Ujedinjenih nacija. Sal je takođe izrazio podršku četiri globalne inicijative Kine i spremnost da sarađuje sa Kinom i međunarodnom zajednicom na jačanju jedinstva unutar UN i produbljivanju saradnje Jug–Jug.

Vang Ji, koji je i član Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, rekao je da zaštita, revitalizacija i jačanje Ujedinjenih nacija predstavljaju zajedničku težnju svih država članica.

Kina će nastaviti da okuplja veći broj zemalja kako bi doprinela razvoju i jačanju Ujedinjenih nacija, rekao je Vang. On je dodao da budući generalni sekretar treba da odgovori na očekivanja država članica i posveti veću pažnju legitimnim težnjama zemalja Globalnog juga.

Vang je istakao da Kina, kao stalna članica Saveta bezbednosti UN, pridaje veliki značaj saradnji sa afričkim zemljama u okviru Ujedinjenih nacija i da će odgovorno i konstruktivno učestvovati u procesu izbora narednog generalnog sekretara.

Sastanku je prisustvovao i bivši predsednik Gvineje Bisao Umaro Sisoko Embalo.