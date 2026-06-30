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Iran i Oman održali su prvi sastanak svog novoosnovanog zajedničkog Komiteta za Ormuz, na kojem se razgovaralo o budućem upravljanju tim plovnim putem, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Irana za pravne i međunarodne poslove, Kazem Garibabadi.

Garibabadi je u objavi na platformi Iks rekao da se sastanak održao tokom njegove posete glavnom gradu Omana, Maskatu i da mu je prisustvovao omanski ministar spoljnih poslova Abdulaziz el Hinai, prenosi iranska televizija Press. On je kazao da su dve strane razgovarale o aktuelnim pitanjima koja se tiču Ormuskog moreuza i budućeg upravljanja tim plovnim putem.

"Tokom sastanka, pored razmatranja aktuelnih pitanja koja se tiču moreuza, razmenili smo mišljenja o njegovom budućem upravljanju u okviru pete klauzule Islamabadskog memoranduma o razumevanju i suverenim pravima priobalnih država", istakao je Garibabadi.

1/10 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Printscreen

Nastavak indirektnih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država zavisi od sprovođenja ključnih odredbi Memoranduma o razumevanju (MoU), uključujući privremeno ukidanje ograničenja na izvoz iranske nafte i oslobađanje blokiranih iranskih finansijskih sredstava, izjavio je portparol iranske delegacije Esmail Bagei.

On je odbacio navode da će ove sedmice u Dohi biti održani tehnički razgovori sa američkom stranom, ističući da Teheran trenutno insistira na primeni obaveza preuzetih memorandumom, "posebno od kontinuirane primene tačaka 1, 4, 5, 10 i 11", prenosi iranska TV Press.

"Trenutni prioritet Irana je sprovođenje odredaba Memoranduma o razumevanju i ozbiljno radimo na ostvarivanju svojih zahteva", rekao je Bagei.

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Prema njegovim rečima, pregovori o konačnom sporazumu mogu početi tek nakon što budu sprovedene ključne tačke memoranduma. Bagei je potvrdio da će iranska delegacija narednih dana boraviti u Dohi radi razgovora o oslobađanju blokiranih sredstava, ali je naglasio da neće biti sastanaka sa američkim pregovaračima.

"U narednim danima neće biti nikakvih pregovora sa američkom stranom ni na jednom nivou, a putovanje američkih predstavnika u Katar nije povezano sa posetom iranske delegacije", rekao je on.

Američki predsednik Donald Tramp u ponedeljak je na društvenoj mreži Truth Social objavio da će se predstavnici SAD i Irana sastati danas u Dohi. Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit saopštila je prethodno da će se danas u Dohi održati sastanak na visokom nivou o Iranu, i da će delegaciju SAD predvoditi američki specijalni izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner.