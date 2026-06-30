Biznismen i milioner Vadim Jermolajev bori se za život

Biznismen i milioner Vadim Jermolajev bori se za život

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Ukrajinski biznismen i milioner Vadim Jermolajev bori se za život posle eksplozije u Monaku.

Zvaničnici su ga identifikovali kao jednu od tri osobe povređene u eksploziji ispred stambene zgrade.

Policija je saopštila da snimci sa nadzornih kamera pokazuju čoveka kako ostavlja ranac na ulazu u zgradu trenutke pre eksplozije. Potraga za osumnjičenim je u toku.

Kasnije je otkriveno da je bomba bila napunjena šrafovima i metalnim kuglicama kako bi se izazvala maksimalna šteta, a Jermolajev u kritičnom stanju.

Ko je Vadim Jermolajev?

Jermolajeva su mediji opisali kao jednog od "najbogatijih oligarha koji su izašli iz ukrajinskog industrijskog sektora". Kiparski biznismen ukrajinskog porekla bio je i investitor u nekretnine, objavio je Dejli ekspres, poznat po svojoj ulozi u razvoju projekata u gradu Dnjepar.

Bio je izvršni direktor Alef grupe, komercijalnog i industrijskog konglomerata osnovanog 1997. godine, koji obuhvata nekretnine, proizvodnju, agrobiznis i proizvodnju i trgovinu alkoholom. Alef Estejt, osnovan 2001. godine, fokusira se na komercijalnu izgradnju.

Javne procene Jermolajevog bogatstva su se vremenom značajno razlikovale, sa brojkama koje se kreću od 173 miliona dolara do više od 800 miliona dolara. Prema javno dostupnim izveštajima, dobio je kiparsko državljanstvo 2019. godine, a kasnije se odrekao ukrajinskog državljanstva.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski mu je 2023. godine uveo sankcije, zamrznuvši mu imovinu i zabranivši mu obavljanje finansijskih aktivnosti u Ukrajini deset godina.

To je bilo zbog navoda da su neke od njegovih poslovnih aktivnosti nastavljene na Krimu nakon aneksije 2014. godine. Jermolajev je ranije negirao bilo kakvu krivicu.

Među povređenima su njegov partner i trinaestogodišnji dečak, iako vlasti nisu zvanično potvrdile identitet svih žrtava, izveštava Dejli ekspres.