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U Irkutskoj oblasti Rusije, policija dežura na benzinskim stanicama kako bi upravljala dugim redovima i sprečila vozače da pune kanistere gorivom, jer se kriza snabdevanja produbljuje zbog ukrajinskih napada na ruske rafinerije.

Policijski službenici usmeravaju saobraćaj i prate poštovanje zabrane, piše The Moscow Times.

Mera je uvedena nakon što je Igor Kobzev, guverner Irkutske oblasti Sibira, proglasio režim pojačane pripravnosti zbog nedovoljnih zaliha goriva. Jedinice Ruske nacionalne garde takođe su poslate na benzinske stanice da kontrolišu redove i sprovode zabranu punjenja kanistera.

„Situacija sa gorivom u gradu ostaje napeta“, rekao je zamenik gradonačelnika Irkutska Sergej Gavrin. Dodao je da mnogi vozači pokušavaju da se snabdeju benzinom, što dodatno usporava saobraćaj na stanicama. Gavrin je potvrdio da će policija ostati na benzinskim stanicama 24 sata dnevno kako bi pratila poštovanje ograničenja.

Vlasti su upozorile da bi vozači koji pokušaju da gomilaju gorivo mogli biti kažnjeni. Irkutska policija je u ponedeljak saopštila da je privela i kaznila četiri osobe optužene za prodaju benzina po naduvanim cenama, nakon što je guverner Kobzev naredio suzbijanje takvih slučajeva.

Nestašica goriva širom Rusije

Nestašica goriva proširila se na brojne ruske regione nakon što se procenjuje da su ukrajinski napadi dronova onesposobili oko četvrtinu ukupnih kapaciteta rafinerija u Rusiji.

Ruski predsednik Vladimir Putin priznao je da su napadi na energetsku infrastrukturu stvorili probleme sa snabdevanjem gorivom. Rekao je da nestašice postoje, ali da nisu kritične, rekao je. Dodao je da je prioritet jačanje protivvazdušne odbrane i zaštita zaliha goriva, posebno na okupiranom Krimu.

Moskva takođe ima problema sa snabdevanjem. Neki lanci benzinskih stanica uveli su ograničenja prodaje goriva, a vozači čekaju u redovima satima. Na društvenim mrežama pojavili su se video snimci dugih redova, a neki korisnici tvrde da su neki vozači gurali svoje automobile do pumpi nakon što su ostali bez goriva.

Prema dostupnim informacijama, u nekim regionima su uvedena ograničenja po vozilu. U Irkutskoj oblasti uvedeno je ograničenje od 50 litara goriva po vozilu dnevno na državnim stanicama Rosnjefta. U Zabajkalskom kraju ograničenje je još strože, na 15 litara po vozilu, a gorivo se može sipati samo direktno u rezervoar.

Tamo su stanovnici Čite i drugih mesta prijavili gotovo prazne benzinske pumpe, duge redove i nestašice. Lokalne vlasti su proglasile stanje pojačane pripravnosti, a dobavljačima je naređeno da obezbede rezerve goriva za hitne službe.

Ukrajinski udari i situacija na Krimu

Kijev je poslednjih nedelja pojačao napade srednjeg i dugog dometa na industrijske ciljeve u Rusiji i na teritorijama koje je Rusija okupirala, posebno na naftni sektor.

Na okupiranom Krimu, vlasti koje je postavila Rusija proglasile su vanredno stanje nakon što su napadi i logistički problemi dodatno opteretili snabdevanje. Prodaja goriva civilima je tamo ograničena, a prioritet se daje hitnim službama, policiji, javnom prevozu i komunalnim službama.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da su napadi na ruske rafinerije deo napora da se smanje ruski ratni resursi. Osudio je ruske „napade na sam život“ i rekao da će Ukrajina odgovoriti „precizno, a ne kao teroristi“.