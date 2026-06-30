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Rusija pojačava pritisak na Kostjantinovku, ključno uporište u istočnom „pojasu tvrđava“ Ukrajine koje Kremlj dugo pokušava da osvoji, čak i dok je njegovo napredovanje duž ostatka fronta od 1.200 kilometara uglavnom zastalo.

Borbe su već počele da se prelivaju u sam grad, a visoki ukrajinski komandanti su prošle nedelje rekli da male grupe ruskih trupa pokušavaju da se infiltriraju u predgrađe, potencijalno otvarajući put za napade iz blizine, izvestio je Rojters.

Kostjantinovka je najjužnije od četiri ključna naselja koja čine odbrambenu liniju ključnu za napore Ukrajine da zadrži industrijski region Donjecka. Pritisak na grad podvlači trajnu prednost Moskve u ljudstvu, čak i dok su ukrajinski napadi na logistiku dronovima srednjeg dometa oslabili njene borbene sposobnosti, rekli su analitičari.

„Uticaj ovih napada nije bio dovoljan da primora Ruse da obustave svoju ofanzivu“, rekao je Emil Kastehelmi iz finskog tima za analizu sukoba Crna ptica. „Iako Rusija trpi sve veće gubitke u pozadini, i dalje je u stanju da nastavi svoje napade, barem u nekim sektorima“.

Zauzimanje Kostjantinovke bi ruskim snagama pružilo uporište za napredovanje ka severu duž pojasa, koji je sada centralna osa njihove kampanje. Međutim, svaki napredak njihovih snaga bi verovatno bio dug i krvav, podsećajući na druge skupe opsade istočnih gradova poput Pokrovska i Avdijevke.

Predsednik Vladimir Putin insistira da Rusija mora da kontroliše ceo Donjeck pre nego što se rat završi. Nakon više od četiri godine borbi, Ukrajina i dalje drži oko petinu regiona.

Ulog raste iz dana u dan

Putin je prošle nedelje rekao da je Rusija blizu zauzimanja Kostjantinovke, čije se predratno stanovništvo od skoro 70.000 smanjilo na oko 2.000. Viši komandanti kijevskog 19. armijskog korpusa odbacili su ovu tvrdnju kao preterivanje u izjavama za ukrajinske medije, rekavši da njihove trupe love manje ruske grupe koje su uspele da uđu u grad.

General-major Viktor Nikoljuk, šef Istočne operativne komande Ukrajine, rekao je u četvrtak ukrajinskoj javnoj televiziji da se Kostjantinovka može držati sa trenutnim nivoom ljudstva i resursa. Iako se taktička situacija za Ukrajinu pogoršava, ruske infiltracije nisu dovoljne za „brzi operativni proboj“, saopštio je Američki institut za proučavanje rata u proceni od 23. juna.

Ipak, napori Rusije da opkoli grad u obliku klešta stalno povećavaju troškove odbrane za Kijev, rekao je ukrajinski analitičar Ruslan Mikula iz grupe za mapiranje otvorenog koda DeepState. „Moraće se doneti odluka - ili podići ulog ili odustati“, rekao je on. „A situacija je sada takva da ulog raste svakog dana“.

Foto: YEVHEN TITOV/EPA, STR/EPA

On smatra da pad grada „izgleda kao pitanje vremena“. Moskovske trupe takođe napreduju na severnom kraju pojasa tvrđava, preteći gradovima Slavjansk i Kramatorsk čestim vazdušnim napadima i napadima dronovima sa udaljenosti od oko 15 kilometara.

Ukrajinske rute snabdevanja već su pod stalnim pritiskom, sa artiljerijom, dronima i vođenim bombama koje uništavaju infrastrukturu duž puta severno od Kostjantinovke, saopštile su trupe u tom području.

Nebo je prekriveno dronovima

Reporteri Rojtersa su se nedavno pridružili članovima streljačke brigade „Predator“ Nacionalne policije, zaduženim za patroliranje ugroženom rutom i čišćenje od dronova i mina. Pramenovi optičkih kablova, koji se koriste za vođenje FPV dronova, razbacani su po mrežama protiv dronova prebačenim preko puta.

Kopneni roboti koji nose hranu, vodu i zalihe - sada dominantan način isporuke unutar takozvane „zone smrti“ - kreću se napred-nazad, dok vojnici jure na kvadovima. Ruta je previše opasna da bi se mrtvi i ranjeni evakuisali standardnim vozilima, rekao je 34-godišnji vojnik Aleksandar Kosmin: „Sve se radi peške.“

Foto: YEVHEN TITOV/EPA

Civilni život se raspada pod pritiskom. U Družkovki, oko 12 kilometara severno, stanovnici su primorani da beže iz svojih domova kako se borbe približavaju. U jednoj ulici sa drvoredom, muž i žena su ležali mrtvi u kombiju koji je udario ruski dron. Bele trake, namenjene da označe vozilo kao civilno, i dalje su lepršale sa krova.

„Zašto odlazim? Zato što se plašim. Dronovi stalno lete“, rekla je Larisa Sereda (59) iz policijskog kombija za evakuaciju. „Ali razmišljam da se vratim kući. Ne želim da ostanem negde u inostranstvu. Rat će se završiti i ja ću otići kući.“

Teškoće ruske ratne mašinerije

Sporo napredovanje ruskih snaga oko Kostjantinovke dolazi uprkos rastućim pritiscima na njihove ratne napore, uzrokovanim ukrajinskim napadima na linije snabdevanja do i sa Krima, kao i napadima većeg dometa na naftni sektor.

Ruske vlasti raspoređene na okupiranom crnomorskom poluostrvu proglasile su vanredno stanje kako bi se rešile ekonomskih problema i obustavile su svu prodaju goriva pojedincima i kompanijama.

Generalno, ruske snage na frontu deluju preopterećeno, a napadi na frontu često su ograničeni na jedan ili dva.