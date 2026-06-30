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Zvaničnici Komisije za zaštitu riba i divljih životinja Floride (FWC) apeluju na ljude da budu svesni svog okruženja nakon serije napada aligatora na Floridiu kojima je jedna osoba poginula, a dve povređene, uključujući i maloletnu osobu.

Prvi napad aligatora dogodio se u reci Rejnbou u okrugu Marion, prenosi CBS News.

Prema podacima kancelarije šerifa okruga Marion, reka je bila zatvorena 21. juna nakon što su zamenici šerifa saopštili da je jednog ronioca sa disaljkom ugrizao aligator.

U objavi na Fejsbuku, kancelarija šerifa navela je da je reka zatvorena kako bi pomogli Komisiji za zaštitu riba i divljih životinja Floride (FWC) u pronalaženju aligatora koji je učestvovao u napadu. On je na kraju pronađen, a reka je potom ponovo otvorena.

Kancelarija šerifa zahvalila je javnosti na strpljenju i saradnji dok je reka bila zatvorena.

Aligator ugrizao maloletnu osobu dok je pecala sa obale

Manje od nedelju dana kasnije, FWC je saopštila da je dobio prijavu o maloletniku kojeg je aligator ugrizao za ruku dok je pecao sa obale u kampu Nelson Fish Camp u okrugu Marion.

FWC je saopštila da je neidentifikovana žrtva prevezena u bolnicu kako bi joj bila ukazana medicinska pomoć zbog povreda.

Foto: printscreen/instagram/bluecollar_brawler

Posle incidenta, FWC je saopštio da je službenik za sprovođenje zakona uklonio i ubio aligatora dugog 2,6 metara.

Aligator ubio ženu u okrugu Seminol

Već sledećeg dana, FWC i kancelarija šerifa okruga Seminol reagovali su na prijave o napadu aligatora na reci Ekonlokhači u blizini staze Bar Strit u državnoj šumi Litl Big Ekon.

Prema navodima zvaničnika, odrasla žena je plivala u reci kada ju je ugrizao aligator, nanevši joj teške povrede.

Ta žrtva je prevezena u bolnicu, ali je kasnije proglašena mrtvom, navodi FWC.

FWC je saopštila da su više agencija i angažovani hvatač problematičnih aligatora izašli na teren, a napori da se aligator uhvati i dalje traju.