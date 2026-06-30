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Japanski ratni brodovi i avioni izveli su, prema navodima kineske državne televizije CCTV, simulirane napade na borbenu grupu kineskog nosača broda Liaoningtokom njegovog 40-dnevnog raspoređivanja u Južnom kineskom moru i zapadnom Pacifiku.

CCTV je te aktivnosti opisao kao "nečuveno drske".

Prema tvrdnjama komentatora Teng Đianćuna, koje je preneo Global Times, japanske snage izvodile su simulirane napade na kinesku formaciju i time dosegle novi nivo bliskog nadzora.

Prema kineskom tumačenju reč je o znatno agresivnijem pristupu japanskih pomorskih i vazdušnih snaga nego u prethodnim raspoređivanjima.

Japan je odbacio sve ove navode.

Zajednički štab Japanskih snaga samoobrane saopštio je da su tvrdnje "neutemeljene" i da su njihove snage sprovodile isključivo profesionalne nadzorne operacije, bez ometanja i uz poštovanje bezbednosnih procedura, piše Jutarnji list.

Borbenu grupu Liaoninga činilo je pet brodova: nosač aviona CNS Liaoning, krstarica CNS Wuxi, razarač CNS Kaifeng, fregata CNS Luohe i brod CNS Hulunhu.

Prema podacima USNI News, reč je o standardnoj višebrodskoj formaciji kineske mornarice koja je tokom 40 dana plovila kroz Južno kinesko i Filipinsko more.

Kinesko Ministarstvo odbrane potvrdilo je da su u tom razdoblju sprovedene vežbe integrisanih pomorsko-vazdušnih operacija, uključujući taktičke letove palubnog vazduhoplovstva, uvežbavanje traganja i spašavanja te borbenu obuku formacije.

"Simulirani napadi"

Centralna tačka spora odnosi se na navode o "simuliranim napadima" japanskih snaga, koje je CCTV povezao s bliskim praćenjem kineske formacije.

Međutim, japanska strana tvrdi da se radi o rutinskim aktivnostima nadzora, dok nije potvrđeno da su sprovedene bilo kakve vežbe napadnog karaktera.

Napetosti oko operacija u zapadnom Pacifiku traju već duže vreme.

Tokom ranijih raspoređivanja Liaoninga zabeleženi su incidenti u kojima su kineski lovci navodno radarski zaključavali japanske avione koji su pratili grupu, što je Tokio ocenio kao opasno delovanje.

U istom pomorskom području u isto vreme odvijale su se opsežne savezničke vežbe SAD-a, Japana, Australije i Kanade. Vojni saobraćaj u regiji bio je, blago rečeno, gust.

Portparol kineskog Ministarstva obrane Žang Šiaogang dodatno je zaoštrio retoriku na konferenciji za novinare:

"Nesumnjivo je ko je pretnja, a ko provokator. Pozivamo japansku stranu da prestane s opasnim delovanjem koje ometa normalne kineske vojne aktivnosti."