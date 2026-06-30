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Ukrajinske krstareće rakete "Flamingo"domaće proizvodnje, koje su u prethodnim vazdušnim borbama uglavnom obarane ili promašuju ciljeve, postigle su svoj prvi ozbiljniji borbeni uspeh.

Zamrznute fotografije objavljene tokom vikenda pokazuju da su tri od pet masivnih projektila, veličine školskog autobusa, pogodila i delimično uništila fabriku ključnih vojnih komponenti duboko unutar teritorije Ruske Federacije, izveštava Kijev post.

Zvanični ukrajinski izvori potvrdili su da su u noći između 26. i 27. juna teške krstareće rakete FP-5 "Flamingo", koje je proizvela kijevska kompanija Fajer Point, preletele između 500 i 900 kilometara da bi pogodile fabriku Titan-Barikadi u Volgogradu. Guverner regiona, Andrej Bočarov, potvrdio je napad na proizvodni pogon i izvestio da je najmanje deset ljudi povređeno.

Foto: Efrem Lukatsky/AP

Analiza OSINT grupa (Dnjepar Osint i Egilenova+) potvrđuje da su radionice br. 2 i br. 38 pretrpele teška strukturna oštećenja od eksplozija i požara. Radionica 38 je ključni objekat u fabrici gde se sklapaju lanseri i komponente za balističke raketne sisteme Iskander-M, koje Kremlj godinama koristi za napade na Ukrajinu.

Snimci sugerišu da je pogođena i treća, još uvek neidentifikovana radionica, dok zvaničnici nisu objavili gde se nalaze preostale dve rakete iz salve. Iste noći, Rusija je tvrdila da je oborila više od 175 ukrajinskih dronova.

Taktička promena i iskorišćavanje ruskih rupa u zakonu

Raketa FP-5 Flamingo je najavljena u avgustu 2025. godine i imala je svoju prvu borbenu upotrebu u maju ove godine. Od prethodnih 34 lansiranja unutar Rusije, samo pet je uspešno pogodilo svoje ciljeve. Na primer, u napadima na fabriku elektronike u Čeboksarima u maju i junu, ruska protivvazdušna odbrana je oborila većinu raketa.

Napad na Volgograd stoga predstavlja jedan od najuspešnijih ukrajinskih vazdušnih udara od početka rata. Institut za proučavanje rata (ISW) procenjuje da je prethodno uništavanje ruskih radarskih aviona AWACS (A-50) od strane Ukrajine stvorilo rupe u vazdušnom nadzoru koje je potom iskoristila.

Takođe, prema OSINT grupi OKO Gora, ukrajinski planeri su promenili taktiku. Umesto južne Rusije i Krima, pomerili su svoje ciljeve dublje u unutrašnjost, birajući objekte na obalama velikih reka poput Volge i Kame. Leteći tik iznad površine vode (na visini manjoj od 20 metara), rakete uspešno izbegavaju brda, zgrade i ruske radare.

Jeftina i masovna proizvodnja koja brine Ruse

Iako je napravljen uglavnom od ugljeničnih vlakana, Flamingo ima relativno nisku radarsku reflektivnost, ali nije potpuno nevidljiv. Njegova najveća prednost je niska cena (između 500.000 i milion dolara, što je polovina cene američkog Tomahavka) jer koristi odbačene mlazne motore i sovjetske avionske bombe kao bojeve glave.

Generalni direktor kompanije "Fire Point", Denis Štilerman, najavio je da će proizvodnja do kraja godine porasti na više od 200 raketa mesečno, uprkos ranijim ruskim napadima na njihove objekte. Popularni ruski vojni bloger "Dva Majora" upozorio je da bi masovna proizvodnja ovog oružja mogla potpuno da preplavi rusku protivvazdušnu odbranu, sugerišući da Rusija mora da napadne proizvodne objekte, čak i ako se nalaze van Ukrajine.

Konačno, Štilerman je potvrdio razvoj nove balističke rakete FP-9 dometa od 800 kilometara. Testiranja motora su obavljena u junu, a uskoro se očekuju dalji probni letovi.

"Čim probni let pokaže da sve ispravno funkcioniše, sledeća raketa trebalo bi da bude lansirana ka Moskvi", rekao je on.