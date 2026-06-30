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Premijer Izraela Benjamin Netanjahu dobio je novog političkog rivala koji poslednjih nedelja beleži sve veću podršku javnosti.

Reč je o bivšem načelniku Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga Gadiju Ajzenkotu, čoveku koji se po stilu, poreklu i načinu vođenja politike gotovo u potpunosti razlikuje od najdugovečnijeg izraelskog premijera.

Da ga u Netanjahuovom Likudu već smatraju glavnim protivnikom pokazuje i nedavna objava te stranke na društvenoj mreži Iks.

„Nema Gadija bez Tibija“, napisao je Likud, uz video snimak napravljen uz pomoć veštačke inteligencije na kojem su zajedno prikazani Ajzenkot i arapski poslanik Ahmad Tibi. Na kraju snimka pojavljuje se poruka: „Ajzenkot nema vladu bez Arapa“, čime je Likud pokušao da sugeriše da bi njegova eventualna vlada zavisila od podrške arapskih stranaka.

Objava otkriva dva ključna pravca Netanjahuove predizborne kampanje uoči parlamentarnih izbora zakazanih za kraj oktobra, nastavak oslanjanja na retoriku usmerenu protiv arapskih stranaka i fokusiranje napada upravo na Ajzenkota, koji je u međuvremenu postao glavni izazivač aktuelnog premijera.

Od anonimnog političara do glavnog rivala

Iako njegovo ime još nije široko poznato van Izraela, Gadi Ajzenkot poslednjih meseci sve više dobija na značaju u domaćoj politici.

Foto: Tsafrir Abayov/AP

Njegova stranka Jašar, što na hebrejskom znači „pravo“ ili „pošteno“, osnovana je pre manje od godinu dana. Donedavno je u anketama osvajala jednocifren procenat podrške, ali se situacija u međuvremenu značajno promenila.

Prema najnovijim istraživanjima javnog mnjenja, Jašar je gotovo izjednačen sa Likudom i trenutno ima veću podršku od zajedničke liste bivših premijera Naftalija Beneta i Jaira Lapida.

Njih dvojica pokušali su da ubede Ajzenkota da se pridruži jedinstvenom bloku protiv Netanjahua, ali je on to odbio i odlučio da samostalno izađe na izbore.

Najnovija anketa televizije Kanal 12 pokazuje da bi njegova stranka osvojila 21 poslaničko mesto u Knesetu, odmah iza Likuda sa 23 mandata, dok bi savez Beneta i Lapida dobio 18.

Na pitanje ko bi bio bolji premijer, 38 odsto ispitanika izabralo je Ajzenkota, dok je 36 procenata podržalo Netanjahua. Slične rezultate pokazuju i druga istraživanja javnog mnjenja.

Likud menja strategiju

Rast podrške Ajzenkotu primorao je Netanjahuovu stranku da promeni strategiju kampanje.

Umesto Beneta, koji je ranije bio glavna meta, sada je gotovo sva pažnja usmerena na bivšeg načelnika Generalštaba.

Na društvenim mrežama počeli su da se pojavljuju video-snimci u kojima se ismeva Ajzenkotov izražen izraelski akcenat dok govori engleski jezik, uz poređenje sa Netanjahuom, koji je deo školovanja završio u Pensilvaniji i poznat je po sigurnim nastupima na međunarodnoj sceni.

Foto: AP

Likud takođe pokušava da predstavi Ajzenkota kao čoveka koji ne bi bio dovoljno odlučan prema Iranu.

Međutim, politički analitičari smatraju da upravo te razlike predstavljaju njegovu najveću prednost.

Potpuna suprotnost Netanjahuu

Benjamin Netanjahu već decenijama važi za političara koji odlično vlada javnim nastupima, snažnom retorikom i političkim marketingom.

Ajzenkot je njegova potpuna suprotnost.

Miran je, nenametljiv, retko koristi dramatične izjave i poznat je kao čovek koji pažljivo planira svaki potez.

Njihove biografije dodatno naglašavaju razlike.

Netanjahu, danas 76-godišnjak, sin je uglednog istoričara, odrastao je u elitnim krugovima Jerusalima i služio u prestižnoj specijalnoj jedinici Sajeret Matkal.

Ajzenkot ima 66 godina i drugi je od devetoro dece marokanskih doseljenika. Odrastao je u Tiberijadi i Ejlatu, daleko od političkih i društvenih centara moći.

Vojnu karijeru započeo je u brigadi Golani, da bi od 2015. do 2019. godine obavljao funkciju načelnika Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga. Na tu funkciju imenovao ga je upravo Benjamin Netanjahu.

Prilikom njegovog odlaska u penziju 2019. godine, Netanjahu ga je javno pohvalio.

„Pod tvojom komandom izraelska vojska obavila je veliki posao. Odajemo ti priznanje za sve što si učinio kao vojnik i komandant“, rekao je on.