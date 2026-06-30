Slušaj vest

Američki i iranski izaslanici stigli su u Dohu u jeku pojačanih tenzija, ali iako su Vašington i Teheran potvrdili dolazak svojih delegacija, još nije izvesno da li će doći do direktnog susreta.

Posete su usledile posle četvorodnevnih sukoba u Ormuskom moreuzu, koji su prekinuti u ponedeljak, a cilj je, uz posredovanje Katara, nastavak razgovora o ključnim regionalnim pitanjima.

Specijalni američki izaslanik za Bliski istok Stiv Vitkof i viši savetnik Džared Kušner doputovali su u Dohu, potvrdilo je Ministarstvo spoljnih poslova Katara.

„Stiv Vitkof i Džared Kušner nalaze se u Dohi radi sastanka sa posrednicima, odnosno katarskim zvaničnicima“, izjavio je portparol ministarstva Madžed Al Ansari.

On je pojasnio da će se „razgovarati o svim regionalnim pitanjima, što, naravno, uključuje pregovore sa Iranom, ali i situaciju u Libanu“, ali je naglasio:

„Oni nisu ovde zbog direktnih pregovora sa Irancima“

S druge strane, Iran je potvrdio slanje svoje delegacije u Katar, ali Teheran odlučno demantuje da je pristao na sastanak sa američkim predstavnicima „na bilo kom nivou“.

Prema navodima iranskih zvaničnika, njihovi tehnički pregovarači biće usredsređeni isključivo na konsultacije sa katarskim zvaničnicima o detaljima okvirnog sporazuma. Prioriteti su oslobađanje zamrznute iranske imovine i ukidanje sankcija na izvoz nafte.

Čitava situacija usledila je nakon izjave američkog predsednika Donalda Trampa da je Iran zatražio sastanak, da bi kasnije dodao:

„Sastanak bi mogao biti važan, a možda i ne. Videćemo.“