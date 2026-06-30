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Pet osoba je uhapšeno nakon urušavanja stambene zgrade u Atini, javljaju grčki mediji.

Velika akcija potrage i spasavanja u toku je u Atini nakon što se danas oko 13.30 časova urušila četvorospratna stambena zgrada u naselju Petralona, u Ulici Alkmenis 22.

"Video sam kako se cela stambena zgrada urušila pred moјim očima kao kartonska kutiјa", rekao јe očevidac.

Srušila se stambena zgrada u Atini Foto: X@in_gr

Zgrada je imala sedam stanova, a spasilačke ekipe pretražuju ruševine zbog mogućnosti da ima zatrpanih osoba.

 Prema prvim informacijama, urušavanje se dogodilo tokom izvođenja radova na susednoj zgradi.

Privedeno je pet osoba, među kojima su vlasnik, izvođač radova i inženjer sa susednog gradilišta.

Na mestu događaja intervenišu jake snage Vatrogasne službe i Prve specijalne jedinice za katastrofe (E.M.A.K.) sa dva posebno obučena psa za potragu i spasavanje. Naređeno je i da susedne jedinice E.M.A.K. budu u stanju pojačane pripravnosti kako bi pružile pomoć ukoliko bude potrebno.

(Kurir.rs/Telegraf.rs)

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