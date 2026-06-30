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Ukrajina je objavila da je po drugi put za nešto više od nedelju dana pogodila jedan od najvećih ruskih satelitskih komunikacionih centara, u okviru intenziviranih napada dronovima dugog dometa. U napadima na Moskovsku oblast poginula je šestomesečna beba.

Prema rečima ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, pogođen je satelitski komunikacioni centar Dubna, koji se nalazi severno od Moskve i oko 500 kilometara od ukrajinske granice. Zelenski tvrdi da se objekat koristi za prikupljanje obaveštajnih podataka i koordinaciju ruskih oružanih snaga koje se bore u Ukrajini.

Rusija nije zvanično potvrdila pogodak komunikacionog centra. Međutim, guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov rekao je da je dron pogodio "administrativnu zgradu" u gradu Dubna, dodajući da u incidentu nije bilo žrtava.

Smrt deteta i obim napada

Vorobjov je takođe potvrdio da je šestomesečna beba preminula u utorak nakon što se dron srušio na porodičnu kuću u Moskovskoj oblasti, zarobivši stanare ispod ruševina.

"Spasilačke službe su spasile dvoje odraslih i dvoje dece, ali je beba preminula na putu do bolnice", objavio je Vorobjov na svom Telegram kanalu.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin rekao je da je ruska protivvazdušna odbrana oborila više od 60 dronova u nekoliko talasa napada na prestonicu koji su počeli u ponedeljak uveče. Rusko Ministarstvo odbrane kasnije je tvrdilo da je ukupno 419 dronova presretnuto ili uništeno.

Strategija Ukrajine i odgovor Kremlja

Napadi su deo šire strategije Kijeva da poveća pritisak na Kremlj udarima duboko unutar ruske teritorije. Rafinerije nafte su glavne mete, ali su sve češći i napadi dronovima velikih razmera na Moskvu i Sankt Peterburg.

1/4 Vidi galeriju Gore rafinerije širom Rusije Foto: screenshot X

Prema nekim izveštajima, nezadovoljstvo raste među nekim Rusima kako se rat približava njihovim domovima. Zelenski je prošle nedelje najavio 40-dnevnu operaciju usmerenu na "prisiljavanje" Rusije da okonča rat.

Ovo je drugi put da Ukrajina tvrdi da je napala centar Dubna. Nakon napada 22. juna, ruska državna novinska agencija TASS izvestila je o "masovnom napadu dronom", ali je saopštila da komunikacije nisu bile prekinute i da nije bilo povređenih.