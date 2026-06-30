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Supruga ukrajinskog oligarha bori se za život u bolnici nakon što su joj raznete noge dok je pokušavala da zaštiti svog sina tinejdžera od bombaškog napada na njihovu porodicu.

Prema lokalnim izveštajima, Ana Jermolajev (56), Vadim Jermolajev (58) i njihov sin tinejdžer David (13) zadobili su višestruke rane od gelera u ponedeljak uveče, nakon što je ranac pun matica i šrafova eksplodirao u foajeu njihove stambene zgrade u Monaku.

Pozivajući se na izvor blizak slučaju, francuski list Le Figaro preneo je da je dečak odbačen skoro 15 metara usled siline eksplozije, a da je njegova majka teško povređena dok je pokušavala da ga zaštiti.

U međuvremenu, gospođa Jermolajev se leči u bolnici u Nici, izjavio je u utorak Kristof Mirmand, državni ministar Monaka, za francuski informativni kanal LCI. On nije komentarisao ozbiljnost njenih povreda, ali je izvor iz Francuske naveo da su joj amputirani udovi, uključujući obe noge.

Njen suprug i dete zadobili su lakše povrede, ali ostaju u bolnici, dodao je Mirmand.

Potraga za napadačem

Snimci muškarca koji ih je napao kod kultnog stambenog kompleksa Sun Palace zabeleženi su na sigurnosnim kamerama.

Napadač je i dalje u bekstvu, a policijski izvori ga opisuju kao "naoružanog i opasnog".

"Primećeno je da je muškarac pre eksplozije bombe nekoliko puta vozilom kružio tim područjem, što mu je omogućilo da sačeka žrtve u zasedi. Ovo jasno ukazuje na to da je verovatno vršio osmatranje", izjavio je Mirmand.

1/5 Vidi galeriju Eksplozija u Monaku Foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia

Izvor iz Ministarstva unutrašnjih poslova u Parizu rekao je da je francuska elitna jedinica RAID raspoređena oko njih. Ova elitna taktička policijska jedinica uglavnom se bavi slučajevima borbe protiv terorizma visokog profila i zaštitom VIP ličnosti.

Eksplozija se dogodila u ponedeljak oko 21 sat na ulazu u stambeni objekat u blizini francuske granice. Tri žrtve su se "očigledno mirno vraćale kući" u ranim večernjim satima, sudeći prema snimcima sa nadzornih kamera, rekao je Mirmand.

"Eksplozija ih je zahvatila u trenutku kada su prelazili prag svoje stambene zgrade", rekao je on i naglasio: "Izgleda da je porodica bila direktna meta."

Ko je Vadim Jermolajev?

Ovaj napad je šokirao elitnu kneževinu na obali Sredozemnog mora. Princ od Monaka, Albert II, opisao je ovaj događaj kao "odvratan čin" i izjavio da su sve službe u zemlji mobilisane kako bi se osigurala bezbednost.

Jerrmolajev, koji je stekao bogatstvo u trgovini nakon raspada Sovjetskog Saveza, stekao je ogroman broj neprijatelja otkako je pre oko jedne decenije napustio rodnu Ukrajinu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odobrio je sankcije protiv njega u decembru 2023. godine, jer je njegova kompanija za proizvodnju pića na Krimu i dalje poslovala sa Rusijom. On proizvodi "krimsko vino sa zaštićenim geografskim poreklom za Ruse", koje se i dalje prodaje u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, naveo je izvor iz istrage.

Jerrmolajev je takođe suvlasnik Versobanke, estonske banke kojoj je Evropska centralna banka u martu 2018. godine suspendovala licencu zbog "sistematskog kršenja zakona o sprečavanju pranja novca".

Njegov najstariji sin, Artur Jermolajev (36), uhapšen je od strane policije na Kipru krajem 2025. godine, nakon tvrdnji da su i on i njegov otac zarađivali milione preko lažnih kol-centara koji su ciljali građane Evropske unije. Oba Jermolajeva poriču bilo kakvu krivicu, navodeći da su sve njihove poslovne aktivnosti potpuno legalne.

Jermolajev je prvobitno bio investitor u nekretnine u svom rodnom gradu Dnipru, u centralnoj Ukrajini, gde je osnovao svoju izuzetno uspešnu Alef Group. Poslednjih godina porodica živi u luksuzu u Monaku, gde su bili veoma zapaženi u javnosti:

Jermolajev je bio poznat po tome što je svoj Bentli sa ukrajinskim tablicama parkirao ispred kazina u Monte Karlu.

Posedovao je superjahtu koja je plovila pod ukrajinskom zastavom.

Vlasnik je i strogo obezbeđene vile u obližnjem mestu Sen-Žan-Kap-Fera.

Jermolajev je ranije izjavljivao da je ukrajinski poreski sistem "veoma nepravedan", što ga je navelo da 2019. godine uzme kiparsko državljanstvo.

Bezbednost i korupcija u kneževini

Pomoćnik francuskog ministra unutrašnjih poslova, Lorana Nunjeza, izjavio je da policija ulaže sve napore "da pronađe počinioca koji je pobegao".

Monako je svetski poznati poreski raj na Francuskoj rivijeri, naseljen izuzetno bogatim stanovnicima. Ponosi se svojom reputacijom mesta bez kriminala i privlači biznismene milijardere i poznate ličnosti iz celog sveta.

Međutim, na takozvanoj "Steni" poslednjih godina zabeleženi su brojni korupcionaški skandali, uključujući optužbe za pranje novca od strane bandi mafijaškog tipa, među kojima su i one iz Ukrajine.

Princ Albert, vladar Monaka, obećao je da će se obračunati sa korupcijom uz pomoć francuskih vlasti. Uprkos nezavisnosti Monaka, njegova odbrana je prvenstveno u nadležnosti vlade u Parizu.

Nakon eksplozije bombe, princ Albert je ovaj užasan čin opisao kao "odvratan", dodajući: