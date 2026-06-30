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Žena čiji identitet nije utvrđen bori za život nakon što je ostala bez obe noge u bombaškom napadu u Monaku.



Mediji su prvobitno objavili vest da je Ana Jermolajeva, supruga ukrajinskog biznismena Vadima Jermolajeva, u eksploziji u Monaku zadobila teške povrede, pri čem su joj obe noge amputirane. Međutim, naknadno su ti navodi demantovani.

Prema informacijama koje su objavili ukrajinski mediji, Ana Jermolajeva nije bila na mestu eksplozije u trenutku napada i nije povređena. Žena koja je zadobila najteže povrede nije supruga Vadima Jermolajeva, a njen identitet još nije zvanično saopšten.

Potraga za napadačem

Snimci muškarca koji je izvršio napad kod kultnog stambenog kompleksa Sun Palace zabeleženi su na sigurnosnim kamerama.

Napadač je i dalje u bekstvu, a policijski izvori ga opisuju kao "naoružanog i opasnog".

"Primećeno je da je muškarac pre eksplozije bombe nekoliko puta vozilom kružio tim područjem, što mu je omogućilo da sačeka žrtve u zasedi. Ovo jasno ukazuje na to da je verovatno vršio osmatranje", izjavio je Kristof Mirmand, državni ministar Monaka.

1/5 Vidi galeriju Eksplozija u Monaku Foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia

Eksplozija se dogodila u ponedeljak oko 21 sat na ulazu u stambeni objekat u blizini francuske granice. Tri žrtve su se "očigledno mirno vraćale kući" u ranim večernjim satima, sudeći prema snimcima sa nadzornih kamera, rekao je Mirmand.

"Eksplozija ih je zahvatila u trenutku kada su prelazili prag svoje stambene zgrade", rekao je on i naglasio: "Izgleda da je porodica bila direktna meta."

Ko je Vadim Jermolajev?

Ovaj napad je šokirao elitnu kneževinu na obali Sredozemnog mora. Princ od Monaka, Albert II, opisao je ovaj događaj kao "odvratan čin" i izjavio da su sve službe u zemlji mobilisane kako bi se osigurala bezbednost.

Jerrmolajev, koji je stekao bogatstvo u trgovini nakon raspada Sovjetskog Saveza, stekao je ogroman broj neprijatelja otkako je pre oko jedne decenije napustio rodnu Ukrajinu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odobrio je sankcije protiv njega u decembru 2023. godine, jer je njegova kompanija za proizvodnju pića na Krimu i dalje poslovala sa Rusijom. On proizvodi "krimsko vino sa zaštićenim geografskim poreklom za Ruse", koje se i dalje prodaje u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, naveo je izvor iz istrage.

Jerrmolajev je takođe suvlasnik Versobanke, estonske banke kojoj je Evropska centralna banka u martu 2018. godine suspendovala licencu zbog "sistematskog kršenja zakona o sprečavanju pranja novca".

Njegov najstariji sin, Artur Jermolajev (36), uhapšen je od strane policije na Kipru krajem 2025. godine, nakon tvrdnji da su i on i njegov otac zarađivali milione preko lažnih kol-centara koji su ciljali građane Evropske unije. Oba Jermolajeva poriču bilo kakvu krivicu, navodeći da su sve njihove poslovne aktivnosti potpuno legalne.

Jermolajev je prvobitno bio investitor u nekretnine u svom rodnom gradu Dnipru, u centralnoj Ukrajini, gde je osnovao svoju izuzetno uspešnu Alef Group. Poslednjih godina porodica živi u luksuzu u Monaku, gde su bili veoma zapaženi u javnosti:

Jermolajev je bio poznat po tome što je svoj Bentli sa ukrajinskim tablicama parkirao ispred kazina u Monte Karlu.

Posedovao je superjahtu koja je plovila pod ukrajinskom zastavom.

Vlasnik je i strogo obezbeđene vile u obližnjem mestu Sen-Žan-Kap-Fera.

Jermolajev je ranije izjavljivao da je ukrajinski poreski sistem "veoma nepravedan", što ga je navelo da 2019. godine uzme kiparsko državljanstvo.

Bezbednost i korupcija u kneževini

Pomoćnik francuskog ministra unutrašnjih poslova, Lorana Nunjeza, izjavio je da policija ulaže sve napore "da pronađe počinioca koji je pobegao".

Monako je svetski poznati poreski raj na Francuskoj rivijeri, naseljen izuzetno bogatim stanovnicima. Ponosi se svojom reputacijom mesta bez kriminala i privlači biznismene milijardere i poznate ličnosti iz celog sveta.

Međutim, na takozvanoj "Steni" poslednjih godina zabeleženi su brojni korupcionaški skandali, uključujući optužbe za pranje novca od strane bandi mafijaškog tipa, među kojima su i one iz Ukrajine.

Princ Albert, vladar Monaka, obećao je da će se obračunati sa korupcijom uz pomoć francuskih vlasti. Uprkos nezavisnosti Monaka, njegova odbrana je prvenstveno u nadležnosti vlade u Parizu.

Nakon eksplozije bombe, princ Albert je ovaj užasan čin opisao kao "odvratan", dodajući: