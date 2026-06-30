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Muškarac je preminuo u Alabami od srčanog udara dok je pokušavao da se reši tela svoje devojke nakon što ju je zadavio, navode tamošnje vlasti.

Naime, u centru ovog neobično jezivog slučaja bili su Danijel Robins (44) i Džesika Folds (47), a zamenici šerifa okruga Čembers navodno su pronašli Robinsa i Folds mrtve jedno pored drugog ujutro 10. juna u šumovitom području blizu napuštenog vozila u gradu Lanet.

Kancelarija šerifa okruga Čembers je u saopštenju navela da su zvaničnici poslali tela u odeljenje za forenziku Alabame na obdukcije.

Istraživači su naknadno otkrili da su Robins, za koga se kaže da je iz Džordžije, i Folds — za koga se kaže da je iz Laneta — bili u vezi pre njene smrti.

- Umro je od srčanog udara dok je pokušavao da sakrije njeno telo. Pretpostavlja se da ju je ubio pre nego što je telo dovezeno u šumu - rekao je lokalni okružni tužilac, Majk Segrest, prema novinama iz Alabame AL.com, koje su prve objavile nalaze.

"Njihova tela su bila tamo zajedno"

Segrest je rekao da je istraga lokalnih i državnih organa za sprovođenje zakona, u kombinaciji sa rezultatima obdukcije, utvrdila da je Folds "zadavljena".

Segrest je rekao da je kamion u blizini tela Robinsa i Foldsa još uvek bio u pokretu i da su vrata sa strane vozača bila otvorena kada su zamenici stigli da ih pronađu. Vrata od gepeka su bila spuštena, a bilo je i tragova vučenja nečega po zemlji do mesta gde je par pronađen.

Lokalni mediji su objavili da je Folds majka trojice odraslih sinova i jedne ćerke.