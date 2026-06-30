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Dvanaestogodišnji dečak iz Teksasa, koji je preživeo zastrašujući napad ajkule na Bahamima, bio je ubeđen da će umreti pre nego što mu je njegov hrabri stariji brat spasio život.

Parker Rol (12) istraživao je plitki zaliv u oblasti ostrva Eksuma Kejz sa svojim starijim bratom Džekom (16), kada mu je morski predator oštrih zuba zario čeljusti u nogu, izazvavši nepodnošljiv bol. Čim je dečak ispustio prodoran vrisak, Džek je odmah skočio u akciju kako bi pomogao svom bratu koji je obilno krvario.

Parker je kasnije opisao stravičan trenutak napada, priznavši da je "mislio da će umreti".

Za emisiju "Dobro jutro, Ameriko" izjavio je da je osećaj bio "kao da mi je nož zaboden u list i onda okrenut, a zatim kao da je neko ležao preko toga“. Dodao je: "Nikada nisam osetio takav bol, jer ima mnogo slane vode i jakog vetra, a ima i gomila tragova zuba".

Prisebnost u kritičnom trenutku

Do napada je došlo kada su braća rešila da zaplivaju tokom izleta čamcem, dok je ostatak porodice ostao na plovilu. Džek je ispričao da je primetio ajkulu nekoliko trenutaka pre samog incidenta. Isprva je pomislio da je reč o običnoj steni, a potom je sve zanemario, verujući da se radi o bezopasnoj ajkuli dojilji.

Međutim, kada je ugledao kako se voda oko njegovog mlađeg brata odjednom puni krvlju, brzo je skinuo svoj kupaći kostim i upotrebio ga kao podvezu kako bi zaustavio krvarenje.

"Odmah sam skinuo kupaći jer sam pomislio: 'O, moramo da zaustavimo to krvarenje'", otkrio je Džek. "Dotrčao sam tamo, omotao mu ga oko noge, a zatim ga podigao i počeo da ga nosim prema plaži", dodao je.

Lekari su kasnije potvrdili da je upravo ova brza i prisebna reakcija starijeg brata spasila Parkerov život. U haosu koji je usledio, ostali turisti i članovi posade pritrčali su u pomoć kako bi izvukli dečaka i prebacili ga u čamac koji je čekao.

Trka s vremenom i uspešan oporavak

Kako na ovom udaljenom ostrvu nije bilo telefonskog signala niti radio-veze, Parkerovoj porodici su preostale samo nade i molitve dok je čamac maksimalnom brzinom hitao ka najbližoj bolnici.

"Svi na čamcu su se molili tokom tog povratka jer je bilo veoma neizvesno kako će se sve završiti", prisetio se Parkerov otac, Met.

Nakon iscrpljujućeg puta od 60 milja nazad do obale, dečak je hitno prebačen na operaciju. Zbrinut je zbog teških povreda noge i stopala, pri čemu mu je stavljeno između 30 i 40 šavova.

Kada su lekari saopštili optimistične prognoze u vezi sa Parkerovim oporavkom, njegovi potreseni roditelji izjavili su da se osećaju „veoma zahvalno i blagosloveno“. I sam Parker je istakao da se oseća "veoma srećnim".

"Ta ajkula je lako mogla da mi otkine nogu", iskren je bio dečak.

"Svakako smatram [Džeka] svojim herojem jer je zaustavio krvarenje i spasio mi život", dodao je, govoreći o svom starijem bratu.

Stručnjaci veruju da je predator koji je napao dečaka zapravo bila grebenska ajkula, dugačka između 2,5 i 3 metra. Iako su na tom području česte i ajkule bolničari, one su poznate po tome što su miroljubive. Parker se uspešno oporavlja i već uspeva da hoda na kraćim relacijama.