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Novi detalji o stravičnom bombaškom napadu u Monaku otkrili su da supruga ukrajinskog oligarha Vadima Jermolajeva (58), koji se trenutno bori za život, nije povređena u eksploziji.

Iako su prvobitni izveštaji tvrdili da su i Jermolajev i njegova supruga Ana (56) u kritičnom stanju, ispostavilo se da žena kojoj su amputirani udovi nije njegova supruga, već druga žrtva čiji identitet još uvek nije saopšten.

Zabuna oko identiteta povređenih

Ukrajinski državni medij Suspline potvrdio je da Ana Jermolajeva nije povređena jer se u vreme napada nalazila na drugom mestu.

"Trenutno smo u stanju velikog stresa i aktivno sarađujemo sa istragom i organima za sprovođenje zakona", izjavila je Ana za Suspline.

Ove navode potvrdio je i ukrajinski politički bloger Anatolij Šarij:

"Tokom eksplozije sa Jermolajevim nije bila njegova žena".

U napadu je teško povređen i trinaestogodišnji dečak koji je hitno prebačen u bolnicu, gde se nalazi u stabilnom stanju. Mediji napominju da ranjeni dečak nije Anin sin, budući da njeno najmlađe dete, David, ove godine puni 17 godina.

Detalji napada i potera za osumnjičenim

Improvizovana eksplozivna naprava odjeknula je u stambenom bloku u luksuznom kvartu La Rus. Svedoci su opisali jezive scene žene i dečaka koji su ležali na stepenicama prekriveni krvlju. Četiri druge osobe zbrinute su na licu mesta zbog šoka i posekotina od razbijenih prozora.

Video-nadzor je zabeležio muškarca koji ostavlja ranac na stepenicama zgrade, na ulici koja se graniči sa Francuskom, nakon čega beži prema obližnjem pograničnom gradu Bosolej.

Na snimcima se vidi da nosi crni šešir, trenerku, bele farmerke i patike. Policija je upozorila javnost da je osumnjičeni naoružan i opasan.

Francuske trupe i dva helikoptera intenzivno pretražuju teren iznad Monaka. Policija je blokirala autoputeve i glavne saobraćajnice na Rivijeri, gde se vrše detaljne kontrole automobila.

Pretpostavlja se da je u pitanju pokušaj atentata

"Primećeno je da je čovek nekoliko puta vozio po tom području pre eksplozije bombe, što mu je omogućilo da čeka žrtve. Ovo jasno ukazuje da je verovatno vršio nadzor", izjavio je državni sekretar Kristof Mirmand, koji kazuje na to da je napad bio detaljno planiran.

Na pitanje da li je incident bio pokušaj atentata, Mirmand je kratko odgovorio: "Možemo pretpostaviti da jeste".

Tužilac Monaka, Stefan Tibo, saopštio je da je pokrenuta istraga o pokušaju atentata. Kako prenosi BFMTV, on je napravu okarakterisao kao „paket-bombu“ koja je, prema rečima Mirmanda, bila napunjena vijcima i šrapnelima kako bi nanela što veće povrede.

Stanar obližnje zgrade, Silvano Ipolito, opisao je trenutak eksplozije:

"Mislio sam da je curenje gasa... Pomislio sam u sebi 'ovo se ne može dešavati'. Video sam malog dečaka kako leži na zemlji prekriven krvlju, a neko je pokušavao da mu pomogne. Izgledalo je kao ratna zona".

Trenutno stanje i pozadina oligarha

Vadim Jermolajev je hitno prebačen u bolnicu Paster u francuskom gradu Nici, koja je udaljena oko 20 kilometara od mesta eksplozije. Nalazi se u strogo obezbeđenom delu bolnice, a specijalne snage pružaju 24-časovnu zaštitu bračnom paru.

Ko je Vadim Jermolajev? Prema podacima magazina Forbes, Jermolajev je magnat za nekretnine i 23. najbogatiji čovek u Ukrajini.

Vadim Jermolajev Foto: Printskrin X

Nakon ruske invazije na Ukrajinu, tajkun se odrekao ukrajinskog državljanstva i preselio u Monako.

Zvanični Kijev mu je uveo sankcije 2023. godine zbog optužbi za prodaju alkohola na teritoriji okupiranog Krima.