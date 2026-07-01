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Broj žrtava u dva zemljotresa koja su pogodila Venecuelu prošle srede sada iznosi 1.943, rekao je predsednik Narodne skupštine Horhe Rodrigez, dodajući da se broj povređenih skoro udvostručio na 10.571 i da spasioci i dalje pronalaze ljude ispod ruševina.

Zemljotres u Venecueli - potraga za preživelima i čišćenje ruševina Foto: RONALD PENA R/EFE, Matias Delacroix/AP

Broj mrtvih nastavlja da raste

U ponedeljak je broj žrtava u zemljotresu bio 1.719. Prvi zemljotres u Venecueli, magnitude 7,2 stepena, dogodio se prošle srede u 18:04 časova po lokalnom vremenu, oko 200 kilometara zapadno od Karakasa.

Usledio je drugi zemljotres magnitude 7,5 stepeni Rihterove skale, udaljen 45 kilometara, a zatim i niz naknadnih potresa.

Zemljotres magnitude 7,5 stepeni Rihterove skale bio je najjači u više od 100 godina, prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS).

(Kurir.rs/Indeks)

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