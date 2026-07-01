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Izraelski premijer Benjamin Netanjahu posetio je danas libansku teritoriju koju je okupirala izraelska vojska, poručivši vojnicima da se Izrael neće povući odatle sve dok Hezbolah predstavlja pretnju.

To je prva Netanjahuova poseta okupiranoj teritoriji na jugu Libana od kada su izraelska i libanska vlada prošlog petka postigle bezbednosni sporazum uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, prema kojem bi Izrael trebalo da preda dve oblasti libanskoj vojsci.

"Naš stav je da se nećemo povući iz južnog Libana sve dok se pretnja ne ukloni", rekao je Netanjahu vojnicima, prema saopštenju koje je objavila njegova kancelarija, misleći na Hezbolah.

"I dokle god je Hezbolah ovde prisutan, naoružan i preti nam, mi ćemo takođe ostati ovde", rekao je on, prenosi Rojters.

Netanjahu, koji je poslednji put javno posetio okupiranu teritoriju u Libanu u aprilu, bio je u pratnji ministra odbrane Israela Kaca i visokih vojnih zvaničnika.

Prema bezbednosnom sporazumu uz podršku SAD, izraelske snage treba da se povuku iz dve "pilot zone" i dozvole libanskoj vojsci da preuzme kontrolu nad tim područjima. Malo detalja je objavljeno o tome kako će taj projekat funkcionisati u praksi.

Izrael je izvršio invaziju na Liban nakon što ga je Hezbolah napao 2. marta, kao odgovor na američke i izraelske napade na Iran 28. februara, što je pokrenulo regionalni rat koji je odneo hiljade života, uglavnom u Iranu i Libanu, ali i u Persijskom zalivu i Izraelu.

1/11 Vidi galeriju Novi vazdušni napadi Izraela na Liban manje od 24 sata od proglašenja novog primrija između Hezbolaha i Izraela Foto: ATEF SAFADI/EPA, WAEL HAMZEH/EPA, Leo Correa/AP

Izraelska vojska je formirala "tampon zonu" duboku oko 10 kilometara unutar Libana dužinom cele izraelske granice. Izraelski zvaničnici navode da je ta zona neophodna radi zaštite severnih izraelskih zajednica od napada koje pokreće Hezbolah.

Vojska je prisilila lokalno libansko stanovništvo da napusti svoje domove i sprovodi racije u selima, uništavajući njihove domove. Vojska navodi da uništava infrastrukturu, uključujući podzemne tunele, koje koristi Hezbolah.