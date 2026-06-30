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Četrnaestoro dece je poginulo nakon što se krov zgrade u blizini Lahora srušio na njih, kažu zvaničnici.

Incident se dogodio u privatnom centru za podučavanje u predgrađu Kahna pakistanskog grada.

Među onima koji su odvedeni sa mesta događaja su i deca mlađa od 10 godina.

Vlasti su pokrenule istragu o urušavanju, a dve osobe su privedene u okviru početne istrage.

Faruk Ahmed, portparol službe za hitne slučajeve Spasavanje 1122, rekao je za BBC da su primili poziv o incidentu u 16:45 po loklanom vremenu u Pakistanu.

Rekao je da je operacija spasavanja završena u roku od jednog sata i da je većina ljudi koji su spaseni bila između sedam i 11 godina starosti.

Smatra se da je još pet osoba povređeno.

(Kurir.rs/BBC)

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