U Pakistanu se srušio krov škole, poginulo 14 dece
Planeta
TRAGEDIJA U ŠKOLI U PAKISTANU, SRUŠIO SE KROV! Četrnaestoro dece na mestu ostalo mrtvo, ima i povređenih (VIDEO)
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Četrnaestoro dece je poginulo nakon što se krov zgrade u blizini Lahora srušio na njih, kažu zvaničnici.
Incident se dogodio u privatnom centru za podučavanje u predgrađu Kahna pakistanskog grada.
Među onima koji su odvedeni sa mesta događaja su i deca mlađa od 10 godina.
Vlasti su pokrenule istragu o urušavanju, a dve osobe su privedene u okviru početne istrage.
Faruk Ahmed, portparol službe za hitne slučajeve Spasavanje 1122, rekao je za BBC da su primili poziv o incidentu u 16:45 po loklanom vremenu u Pakistanu.
Rekao je da je operacija spasavanja završena u roku od jednog sata i da je većina ljudi koji su spaseni bila između sedam i 11 godina starosti.
Smatra se da je još pet osoba povređeno.
(Kurir.rs/BBC)
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