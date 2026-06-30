ODBIJENA UREDBA DONALDA TRAMPA: Vrhovni sud SAD stao u odbranu 14. amandmana, američki lider najavljuje borbu kroz Kongres
Vrhovni sud je presudio da bebe rođene u SAD imaju ustavno pravo na državljanstvo, odbacujući zahtev američkog predsednika Donalda Trampa da se okonča 150 godina stara politika.
U odluci sudija 6 prema 3, predsednik Vrhovnog suda Džon Roberts je presudio da deca rođena u SAD "čiji su roditelji nezakonito ili privremeno prisutni" jesu "građani po rođenju" prema 14. amandmanu.
Predsednik Tramp je pokušao da ograniči ovo pravo putem izvršne naredbe, tvrdeći da deca nedokumentovanih imigranata i nekih privremenih posetilaca nisu "podvrgnuta jurisdikciji te države" i stoga nemaju pravo na državljanstvo po rođenju.
Ova presuda je veliki korak unazad za Trampovu imigracionu agendu i pozdravile su je grupe za građanska prava.
Trampova reakcija na odluku suda
Na Truth Social-u, Tramp je rekao da je odluka suda "previše loša" i obećao da će nastaviti borbu za ukidanje državljanstva po rođenju putem zakonodavstva.
"Nije potreban dug i glomazan ustavni amandman", rekao je. "Kongres bi danas trebalo da počne rad na ukidanju skupog i nepravednog prema našoj zemlji, državljanstva po rođenju".
Šta kaže 14. amandman Ustava SAD?
SAD dodeljuju državljanstvo svima rođenima u zemlji od 1868. godine, a to pravo je utvrđeno 14. amandmanom na Ustav SAD, a pojačano je kasnijim presudama Vrhovnog suda SAD.
Usvojen nakon građanskog rata u SAD, 14. amandman - koji je prvobitno bio namenjen nedavno oslobođenim robovima - glasi da su "sve osobe rođene ili naturalizovane, i podležu jurisdikciji tih lica, građani Sjedinjenih Država".
"Državljanstvo, tada i sada, bilo je pravo na prava - na slobodno učešće u našoj političkoj zajednici", napisao je sudija Roberts u mišljenju većine. "Tvorci Četrnaestog amandmana proširili su to obećanje na 'svaku slobodno rođenu osobu u ovoj zemlji'", napisao je.
"Danas ispunjavamo to obećanje", rekao je predsednik Vrhovnog suda.
Trampova administracija tvrdila je da "jurisdikcija tih lica" pomenuta u 14. amandmanu treba da isključi decu ljudi koji ne žive stalno u zemlji.
Izdvojena mišljenja trojice sudija
Trojica od devet sudija suda izjasnili su se protiv odluke: sudije Klarens Tomas, Nil Gorsač i Samjuel Alito.
Sudija Tomas je tvrdio da se 14. amandman "prenamenjuje za političke projekte" i da su oslobođeni robovi kojima je prvobitno bio namenjen "bili Amerikanci" bez ikakve odanosti drugim zemljama.
Još jedan od sudija koji se izjasnio protiv, Samjuel Alito, opisao je presudu kao "ozbiljnu grešku" koja "daje državljanstvo praktično svakome ko se slučajno rodi u ovoj zemlji", uključujući i one koji dolaze u SAD sa eksplicitnom svrhom da rode dete, a zatim se vrate u svoju zemlju porekla.
Slučaj je bio od ogromnog značaja za predsednika SAD Donalda Trampa, koji se u aprilu nakratko, ali istorijski, pojavio pred sudom kako bi pratio usmene argumente.
Na X, šef kabineta Bele kuće Stiven Miler - glasni zagovornik strožih pravila imigracije - nazvao je to "jednom od najdestruktivnijih i najskandalnijih odluka" u istoriji Vrhovnog suda.
"Američko državljanstvo nije pravo sveta po rođenju", rekao je. "Nijedna odredba Ustava ne može se tumačiti kao zahtev za naše nacionalno samouništenje."
Demokrate i organizacije za građanska prava pozdravile odluku
Ali zagovornici imigracije i kritičari administracije su proslavili presudu.
Hakim Džefris, koji predvodi demokrate u Predstavničkom domu SAD, rekao je da je, primenom zakona i vođenjem Ustava, vrhovni sud "konačno potvrdio da su sve osobe rođene u Sjedinjenim Državama američki državljani".
"Nema, i neće biti, nikakve sumnje", rekao je Džefris.
Darijeli Rodrigez, glavna savetnica u Advokatskom komitetu za građanska prava po zakonu, rekla je da presuda "učvršćuje ono što znamo da je istinito više od sto godina".
"Svako ko je rođen na američkom tlu, bez obzira na pravni status svojih roditelja, rođen je kao američki državljanin", dodala je. "Izdržali smo neverovatan test naše kolektivne volje kao nacija i pobedili smo."
(Kurir.rs/BBC)