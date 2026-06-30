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Policija traži pomoć javnosti dok istražuje smrt bebe pronađene u prenosivom toaletu na muzičkom festivalu u ruralnom zapadnom Mičigenu.

Telo je otkrio zaposleni u kompaniji za održavanje kupatila tokom rutinskog održavanja u nedelju ujutru, poslednjeg dana festivala Elektrik Forest, saopštila je državna policija Mičigena.

Policija je bebu opisala kao novorođenče, što znači da je dete bilo mlađe od 28 dana. Policija nije saopštila kako je beba umrla, da li je bila dečak ili devojčica, niti da li je identifikovan roditelj, staratelj ili osoba povezana sa bebom.

Završena obdukcija

Poručnik državne policije Mičigena rekao je da je obdukcija završena u ponedeljak i da će policija pružiti ažurirane informacije kada istražitelji pregledaju te rezultate. Do utorka, smrt nije klasifikovana kao ubistvo, rekao je Agema.

Festival je počeo u četvrtak i obično privlači desetine hiljada ljudi zbog elektronske dens muzike i džem bendova. Većina posetilaca kampuje u odmaralištu Dabl Džej Džej, površine 2.000 hektara, blizu obale jezera Mičigen.

Policija je saopštila da je telo pronađeno u kampu festivala i da traga za eventualnim svedocima ili ljudima sa relevantnim informacijama.

Organizatori festivala su u ponedeljak podelili saopštenje državne policije o smrti, rekavši da "nama nanosi toliko bola što moramo da podelimo ovu tešku vest sa vama". Organizatori su se pridružili pozivu policije da pomognu u istrazi, pozivajući posetioce festivala da "pomognu na bilo koji način".