MOSKVA DONELA ODLUKU: Rusija privremeno zatvara deo graničnih prelaza prema Estoniji, Letoniji i Finskoj, evo kada obustava stupa na snagu
Vlada Rusije ograničila je prelazak granice na pojedinim železničkim graničnim prelazima sa Finskom, Letonijom i Estonijom.
"Privremeno obustaviti od 1. jula 2026. godine kretanje lica, transportnih sredstava, robe i tereta preko železničkih graničnih prelaza na državnoj granici Ruske Federacije na pojedinim deonicama", navodi se u dokumentu na sajtu za zvanično objavljivanje pravnih akata.
Među njima su: "Viborg" (Lenjingradska oblast), "Vjartsilja" (Republika Karelija), "Ljutja" (Republika Karelija), "Sankt Peterburg – Finljandski" (Sankt Peterburg), "Svetogorsk" (Lenjingradska oblast), "Pečori-Pskovski“ (Pskovska oblast) i "Pitalovo" (Pskovska oblast).
Ministarstvu spoljnih poslova je naloženo da o ovoj odluci obavesti Finsku, Estoniju i Letoniju.
(Kurir.rs/RIA/Foto:Ilustracija)