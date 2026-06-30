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Vlada Rusije ograničila je prelazak granice na pojedinim železničkim graničnim prelazima sa Finskom, Letonijom i Estonijom.

"Privremeno obustaviti od 1. jula 2026. godine kretanje lica, transportnih sredstava, robe i tereta preko železničkih graničnih prelaza na državnoj granici Ruske Federacije na pojedinim deonicama", navodi se u dokumentu na sajtu za zvanično objavljivanje pravnih akata.

Među njima su: "Viborg" (Lenjingradska oblast), "Vjartsilja" (Republika Karelija), "Ljutja" (Republika Karelija), "Sankt Peterburg – Finljandski" (Sankt Peterburg), "Svetogorsk" (Lenjingradska oblast), "Pečori-Pskovski“ (Pskovska oblast) i "Pitalovo" (Pskovska oblast). 

Ministarstvu spoljnih poslova je naloženo da o ovoj odluci obavesti Finsku, Estoniju i Letoniju.

(Kurir.rs/RIA/Foto:Ilustracija)

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