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Prvi put od prvih slobodnih parlamentarnih izbora u Mađarskoj 1990. godine dogodilo se da predsedavajuća parlamenta iz vladajuće stranke oduzme reč premijeru koji pripada njenoj sopstvenoj stranci. Upravo to je uradila Agnes Forštofer premijeru Peteru Mađaru!

Zadatak predsedavajućeg parlamenta, naravno, nije stranačko-politički niti vladin posao, već je ta osoba odgovorna za pravilno vođenje sednice, piše Blikk. Dakle, ako se neko od poslanika, čak i premijer, ponaša nedolično, predsedavajući ima sredstva da uvede red. Čini se da Agnes Forštofer i koristi za sredstva. U ponedeljak je oduzela reč premijeru Peteru Mađaru, koji je očigledno bio iznenađen zbog toga.

Ovo nije prvi sukob između dva visoka državna funkcionera. Peter Mađar ima sklonost da u parlamentu govori bez jasnog pravca i da skače sa teme na temu, a tokom prvih nedelja svog premijerskog mandata nije baš bio upoznat ni sa pravilima poslovnika.

1/8 Vidi galeriju Peter Mađar Mađarska Foto: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia, Denes Erdos/AP

Prema analitičkom tekstu mađarskog lista Index, ono što se dogodilo u ponedeljak, kada je predsedavajuća oduzela reč premijeru, može se tumačiti kao otvoreni sukob između njih dvoje, jer Forštofer i Mađar očigledno imaju različite predstave o tome kako treba pravilno voditi sednice parlamenta. Dok je predsedavajuća usmerena na poštovanje pravila, premijer je po ovom pitanju prilično samostalan.

Ali da li je sukob zaista stvaran? Moglo bi se pomisliti i da je sve to deo "apsolutnog filmskog spektakla", u kojem Forštofer ima ulogu osobe kojoj svi mogu da veruju i koja je omiljena, nekoga ko može da garantuje da će premijerove emocije biti držane pod kontrolom... odnosno, ona je ta koja može da ih drži pod kontrolom, jer za to ima i ovlašćenja koja joj daju zakoni. A nju uglavnom vole čak i oni kojima je Mađar manje drag, navodi Blikk.

1/9 Vidi galeriju Peter Mađar, premijer Mađarske Foto: BOGLARKA BODNAR/MTI, CSABA KRIZSAN/MTI, ZOLTAN BALOGH/MTI

Mnogi su veoma popustljiviji prema situacijama koje se vide na sednicama mađarskog parlamenta i ne vide u tome nikakvu posebnu poruku. Prema mišljenju nekih, to je normalan deo posla: političar u svom radu koristi emocije i strasti, čak i preterano, jer je i to deo njegovog posla. A posao predsedavajućeg parlamenta je, između ostalog, da održava red.

Kako god bilo, na primer, sa prošlonedeljnog vanrednog zasedanja vlade koje je održano van sedišta, objavili su fotografiju na kojoj sede jedno pored drugog i osmehuju se.

Pogledajte kako je izgledao trenutak kada je Forštofer oduzela reč Mađaru: