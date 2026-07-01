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Jordanski spasioci u Venecueliizvukli su iz ruševina dete koje je šest dana bilo zatrpano posle razornih zemljotresa prošle sedmice, saopštile su venecuelanske vlasti.

Ukupan broj poginulih u zemljotresima sada iznosi 1.943, izjavio je predsednik Nacionalne skupštine Horhe Rodrigez, dok je broj povređenih gotovo udvostručen i dostigao 10.571.

Jordanski spasioci izvukli su Klibera Morana iz zgrade Los Korales Garden 1 u La Gvajri, pošto je pod ruševinama proveo šest dana, saopštila je potpredsednica Venecuele Delsi Rodrigez u objavi na Telegramu.

Venecuelu su prošle srede pogodila dva snažna zemljotresa jačine 7, 2 i 7, 5 stepeni po Rihteru, u razmaku od jednog minuta, koji su izazvali urušavanje brojnih zgrada i zatrpali hiljade ljudi pod ruševinama, navode vlasti i spasilačke ekipe.

U Venecuelu je u utorak stigla i pošiljka UNICEF-a sa 47 tona humanitarne pomoći, izjavio je portparol organizacije Stefan Dižarik, navodeći da će pomoć biti namenjena deci i porodicama pogođenim katastrofom.

Pošiljka sadrži komplete za hitnu medicinsku pomoć, uključujući opremu za bezbedan porođaj, negu novorođenčadi, kao i sredstva za prevenciju i lečenje bolesti, dodao je Dižarik.