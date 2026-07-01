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Američki predsednik Donald Tramp saopštio je danas da će republikanci svoju prvu nacionalnu konvenciju uoči srednjoročnih izbora održati u Dalasu, u saveznoj državi Teksas.

Kako je najavljeno, konvencija će biti održana 9. i 10. septembra u Centru Ameriken erlajnsa, i to će biti prvi put nakon 1984. godine da Republikanska stranka održi konvenciju u Dalasu pred srednjoročne izbore, prenosi CBS.

Tramp je u objavi na društvenim mrežama rekao da će republikanci iskoristiti taj događaj "da pokažu sjajne stvari koje su uradili od predsedničkih izbora 2024. godine".

Gradonačelnik Dalasa Erik Džonson u saopštenju je naveo da "odluka Republikanskog nacionalnog komiteta da svoju prvu konvenciju na sredini mandata donese u Dalas predstavlja ogromnu čast".

"Dalas je postao glavna američka destinacija za poslovanje, porodice i velike događaje. Radujem se što ću ovog septembra u Dalasu dočekati svoje kolege republikance iz svih delova Sjedinjenih Američkih Država. Kao predsednik Udruženja republikanskih gradonačelnika, uveren sam da će ova konvencija bez presedana dati energiju našoj stranci, ojačati konzervativni pokret i pomoći u izgradnji zamaha za uspešne izbore 2026. godine", kazao je Džonson.

Srednjoročni izbori u SAD su opšti izbori koji se održavaju na sredini četvorogodišnjeg predsedničkog mandata, i na njima se biraju predstavnici za svih 435 mesta u Predstavničkom domu i za 33 ili 34 od 100 mesta u Senatu, a pored toga jedan broj američkih saveznih država bira i guvernere.