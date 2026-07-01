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U Venecueli je posle zemljotesa raspoređeno više od 900 pripadnika američke vojske, kako bi podržali operacije pomoći posle razornih zemljotresa koji su se dogodili prošle nedelje, izjavio je danas komandant Južne komande vojske SAD, general Fransis Donovan.

Donovan je za Rojters rekao da se dodatnih oko 800 američkih vojnika nalazi u Portoriku i Kurasau.

Prema njegovim rečima, američke snage su u Venecueli učestvovale u operacijama potrage i spasavanja, pomogle su u pokretanju aerodroma i mobilisale vazdušne i pomorske resurse kako bi omogućile dolazak humanitarne pomoći.

Donovan je kazao i da je američka vojska rasporedila najmanje četiri ili pet dronova MQ-9 Reaper iznad Venecuele, koji pojačavaju obaveštajnu sliku za venecuelanske vlasti u oblastima koje su pogodili zemljotresi.

Kurir.rs/Rojters

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