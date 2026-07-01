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Najmanje dve osobe su poginule, a pet je povređeno jutros u ruskom napadu na minibus u Hersonu na jugu Ukrajine, saopštio je šef regionalne državne administracije Aleksandar Prokudin.

On je objavio na Telegramu da su ruske snage jutros oko 7.00 sati dronom pogodile minibus u centralnom okrugu Hersona, preneo je Ukrinform.

Jedna osoba je poginula, a tri su povređene u ruskom napadu na ukrajinsku Dnjepropetrovsku oblast tokom noći, saopštio je načelnik vojne oblasne uprave Aleksandar Ganža. On je objavio na Telegramu da su ruske snage tokom noći napale pet benzinskih pumpi u Dnjepropetrovskoj oblasti nakon čega su izbili požari.

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Najmanje jedna osoba poginula je jutros u ukrajinskim napadima na rusku Belgorodsku oblast, a 14 je povređeno, saopštile su lokalne vlasti.

U saopštenju se navodi da se napad u kojem je poginuo civil dogodio u Šebekinskom okrugu Belgorodske oblasti, prenele su RIA Novosti. Ističe se da su ukrajinske snage, osim Šebekinskog okruga, napale i Belgorodski, Borisovski, Valujski i Rakitjanski okrug.

Istovremeno, na Krimu je proglašena uzbuna zbog dronova, saopštila je krimska filijala ruskog Ministarstva za vanredne situacije, a sa druge strane u Sevastopolju je izdato upozorenje na vazdušni napad, saopštio je gradski guverner Mihail Razvožajev.

- Pretnja bespilotnih letelica u Republici Krim - navodi se u izveštaju.

Spasioci su pozvali javnost da ostane mirna. Upozorenje je izdato u 9:18 časova po moskovskom vremenu.

- Pažnja svima! Sirena za vazdušnu opasnost! - napisao je guverner na svom kanalu na platformi Max .

Signal za uzbunu je primljen u 9:15 po moskovskom vremenu.