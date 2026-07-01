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Ukrajinski vrhovni komandant Aleksandar Sirski smatra da bi Rusija mogla da pokrene ofanzivu na Černigovsku oblast iz Brjanske oblasti, ali i sa teritorije Belorusije.

Sirski je u intervjuu za ukrajinski TSN rekao da je ruski predsednik Vladimir Putin naložio ruskom Generalštabu da proračuna različite opcije za sprovođenje ofanzivne operacije, uključujući i sa beloruske teritorije, sa ciljem zauzimanja Kijeva i drugih oblasti.

"Ruski lider Vladimir Putin naložio je ruskom Generalštabu da proračuna različite opcije za sprovođenje ofanzivne operacije, uključujući i sa beloruske teritorije, sa ciljem zauzimanja Kijeva i drugih oblasti. A ruski Generalštab je proračunao nekoliko načina delovanja. S obzirom na nedavne događaje, ne mislim da bi se rukovodstvo Belorusije usudilo da koristi sopstvenu teritoriju i preda je agresoru kao mostobran", rekao je Sirski.

Dodao je da Ukrajina još uvek razmatra takav scenario, ali da smatra da je najverovatniji mogući napad sa severa, iz ruske Brjanske oblasti ka Černihivskoj oblasti.

"Moramo uzeti u obzir sve, čak i najgore, opcije razvoja događaja. Najverovatniji scenario, potvrđen sa više dokaza, jeste moguća ofanzivna akcija na severu sa teritorije Brjanske oblasti u Ruskoj Federaciji. Ovo je realan scenario i naravno da se za njega spremamo", rekao je Sirski.

Prema njegovim rečima, cilj Rusije bi bio da proširivanjem obima sukoba i pokušajem dubljeg prodora na ukrajinsku teritoriju primora ukrajinske snage da pomeraju rezerve sa ključnih delova fronta.