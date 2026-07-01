Slušaj vest

Ukrajinski vrhovni komandant Aleksandar Sirski smatra da bi Rusija mogla da pokrene ofanzivu na Černigovsku oblast iz Brjanske oblasti, ali i sa teritorije Belorusije.

Sirski je u intervjuu za ukrajinski TSN rekao da je ruski predsednik Vladimir Putin naložio ruskom Generalštabu da proračuna različite opcije za sprovođenje ofanzivne operacije, uključujući i sa beloruske teritorije, sa ciljem zauzimanja Kijeva i drugih oblasti.

"Ruski lider Vladimir Putin naložio je ruskom Generalštabu da proračuna različite opcije za sprovođenje ofanzivne operacije, uključujući i sa beloruske teritorije, sa ciljem zauzimanja Kijeva i drugih oblasti. A ruski Generalštab je proračunao nekoliko načina delovanja. S obzirom na nedavne događaje, ne mislim da bi se rukovodstvo Belorusije usudilo da koristi sopstvenu teritoriju i preda je agresoru kao mostobran", rekao je Sirski.

Dodao je da Ukrajina još uvek razmatra takav scenario, ali da smatra da je najverovatniji mogući napad sa severa, iz ruske Brjanske oblasti ka Černihivskoj oblasti.

"Moramo uzeti u obzir sve, čak i najgore, opcije razvoja događaja. Najverovatniji scenario, potvrđen sa više dokaza, jeste moguća ofanzivna akcija na severu sa teritorije Brjanske oblasti u Ruskoj Federaciji. Ovo je realan scenario i naravno da se za njega spremamo", rekao je Sirski.

Prema njegovim rečima, cilj Rusije bi bio da proširivanjem obima sukoba i pokušajem dubljeg prodora na ukrajinsku teritoriju primora ukrajinske snage da pomeraju rezerve sa ključnih delova fronta.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaUKRAJINSKI "FLAMINGO" POGODIO CILJEVE DUBOKO U RUSIJI: Krstareće rakete preletele 900 kilometara, uništena fabrika ključnih vojnih komponenti
profimedia-1031507788.jpg
PlanetaZELENSKI ODOBRIO NOVE NAPADE DUGOG DOMETA NA RUSIJU: "Moskva mora da plati cenu rata sopstvenim gubicima"!
Volodimir Zelenski Aleksandar Sirski.jpg
PlanetaRUSKA SILA OD 700.000 LJUDI RATUJE U UKRAJINI! Komandant Sirski: Moskva gubi najmanje 1.000 vojnika dnevno!
ruska vojska.jpg
Planeta"PREUZELI SMO KONTROLU NAD 90 POSTO KUPJANSKA" Velika ukrajinska kontraofanziva, oglasio se Sirski: "POTISNULI SMO RUSE!"
Volodimir Zelenski Aleksandar Sirski.jpg
PlanetaNOVI NAPAD UKRAJINE NA MOSKOVSKU OBLAST! Masovni udar dronovima, Kijev tvrdi da je pogođen satelitski komunikacioni centar, poginula šestomesečna beba (VIDEO)
Moskva.jpg
PlanetaMOSKVA I KRIM NA METI UKRAJINE: Ruska PVO tokom noći oborila 419 dronova
Rusija Moskva PVO pancir.jpg