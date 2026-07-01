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Privremeni zvanični broj poginulih u dva razorna zemljotresa koja su 24. juna pogodila Venecuelu porastao je na 1.943, dok spasilačke ekipe i dalje tragaju za desetinama hiljada nestalih. Ujedinjene nacije upozoravaju da se preživeli suočavaju sa ozbiljnim nedostatkom hrane, vode i skloništa, kao i sa rastućim rizikom od izbijanja epidemija.

Prethodni zvanični bilans iznosio je 1.719 poginulih, a prema podacima koje je saopštio predsednik parlamenta Horhe Rodriges, u zemljotresima jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale, najsnažnijim koji su pogodili ovu latinoameričku zemlju u više od jednog veka, povređeno je oko 10.500 ljudi.

Rodriges je naveo da se u trenutku katastrofe oko 30.000 ljudi nalazilo na području luke La Uira, koja je pretrpela najveća razaranja.

Od početka spasilačke akcije iz ruševina je izvučena 6.461 osoba, ali se, prema procenama Ujedinjenih nacija, čak oko 50.000 ljudi i dalje vodi kao nestalo.

1/12 Vidi galeriju Zemljotres u Venecueli - potraga za preživelima i čišćenje ruševina Foto: RONALD PENA R/EFE, Matias Delacroix/AP

Čudesno spasavanje trogodišnjaka ulilo novu nadu

Iako je prošao kritični period od 72 sata, tokom kojeg su šanse za pronalazak preživelih najveće, spasioci i dalje nastavljaju potragu.

Tračak nade pojavio se kada je tim spasilaca iz Jordana uspeo da izvuče živog trogodišnjeg dečaka iz ruševina u Karakasu, uprkos tome što su stručnjaci ranije upozoravali da su izgledi za pronalazak preživelih iz dana u dan sve manji.

Razmere katastrofe su ogromne. Na osnovu satelitskih snimaka, američka svemirska agencija NASA procenila je da je oko 58.870 zgrada oštećeno ili potpuno uništeno, dok je ključna infrastruktura teško razorena.

Najteža situacija je u severnoj državi La Uira, gde su posledice zemljotresa najizraženije.

Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) saopštio je da je nestašica hrane široko rasprostranjena, da su osnovne javne službe potpuno urušene, a komunikacije u velikoj meri prekinute.

Istovremeno upozoravaju da među stanovništvom rastu tenzije, jer humanitarna pomoć i dalje ne stiže do svih kojima je potrebna.

1/12 Vidi galeriju Dan posle razornih zemljotresa u Venecueli. Poginulo je 235 ljudi, povređeno 4.300, a nestalo više od 50.000 ljudi. Foto: screenshot X, Ronald Peña R/EFE, BORIS VERGARA/EFE, Ronald Peña R/EFE, screenshot X

Koliko je situacija dramatična opisala je osamnaestogodišnja Danijela Armas, prodavačica koja je povređena tokom zemljotresa.

"Ovde se deli pomoć, ali ponekad ljudi budu ubijeni zbog hrane. Ljudi se bore kao da smo u borbi petlova", rekla je ona.

Svetski program za hranu (WFP) uputio je hitan apel za prikupljanje početnih 50 miliona dolara kako bi naredna tri meseca mogao da obezbedi hranu za oko 500.000 ljudi.

Direktorka ove agencije u Venecueli Stefani Hohseter upozorila je da su mnoge porodice i pre katastrofe jedva uspevale da obezbede osnovne životne namirnice.

"Zemljotresi su pogodili mnoge porodice koje su se već borile da obezbede hranu. Sada, kada su sredstva za život uništena, a infrastruktura teško oštećena, mnogi rizikuju da zapadnu u još dublju humanitarnu krizu", poručila je.

1/6 Vidi galeriju Spasioci tragaju za zatrpanima u ruševinama nakon dva razorna zemljotresa u Venecueli Foto: Ronald Peña R/EFE, Pedro Mattey/AP

Prema podacima UN, početkom 2026. godine čak 7,9 miliona stanovnika Venecuele već je zavisilo od humanitarne pomoći.

SZO upozorava na opasnost od epidemija

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog mogućeg širenja zaraznih bolesti.

Portparol organizacije Kristijan Lindmajer upozorio je da su sistemi za registraciju nestalih i poginulih neadekvatni, dok su zdravstveni sistem, vodovodna i kanalizaciona mreža ozbiljno oštećeni.