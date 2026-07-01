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(KMG) -- U Pekingu je danas održana svečanost povodom 105. godišnjice osnivanja Komunističke partije Kine (KPK), na kojoj je Si Đinping, generalni sekretar Centralnog komiteta KPK, predsednik Kine i predsednik Centralne vojne komisije, održao govor. Si je istakao da se Partija već 105 godina dosledno drži svoje prvobitne misije – da obezbedi blagostanje kineskom narodu i ostvari preporod kineske nacije. Kako je rekao, Partija je duboko razumela tokove svetskog razvoja, precizno sagledavala promene glavnih društvenih protivrečnosti u svakoj istorijskoj fazi, ujedinjavala i predvodila pripadnike svih etničkih grupa u Kini u istrajnoj borbi, ostvarujući velika dostignuća u novodemokratskoj i socijalističkoj revoluciji, reformama i otvaranju, izgradnji socijalističke modernizacije, kao i u razvoju socijalizma sa kineskim karakteristikama u novoj eri, ispisujući najslavnije poglavlje u istoriji Kine dugoj više hiljada godina.

Si je naglasio da je 105 godina istrajne borbe iz temelja promenilo sudbinu kineskog naroda. „Posle dugotrajne i teške borbe, partija je predvodila narod u rušenju 'tri velike planine' – imperijalizma, feudalizma i birokratskog kapitalizma – i osnivanju Narodne Republike Kine, države u kojoj narod upravlja zemljom. Time je u potpunosti okončana istorija polukolonijalnog i polufeudalnog društva stare Kine. Istovremeno, životni standard kineskog naroda ostvario je istorijski napredak – od borbe za hranu i odeću, preko izgradnje umereno prosperitetnog društva u svim aspektima, do potpunog ostvarivanja tog cilja. Danas kineski narod čvrsto drži sudbinu u svojim rukama i s punim samopouzdanjem korača ka još svetlijoj budućnosti“, istakao je predsednik Kine. Rekao je i da je 105 godina istrajne borbe otvorilo pravi put ka velikom preporodu kineske nacije. „Kroz revolucionarnu praksu, izgradnju, reforme i dostignuća nove ere, partija je predvodila narod u otvaranju i doslednom sprovođenju socijalističkog puta sa kineskim karakteristikama“, istakao je Si.

Dodao je da je za svega nekoliko decenija Kina završila proces industrijalizacije za koji su razvijenim zemljama bili potrebni vekovi, stvarajući dva velika čuda – brz privredni razvoj i dugoročnu društvenu stabilnost. „Danas je proces velikog preporoda kineske nacije nezaustavljiv, a njegove perspektive svetlije su nego ikada ranije“, poručio je Si Đinping. Istakao je i da je 105 godina neprekidne borbe KPK ostavilo dubok trag u svetskoj istoriji. Kako je rekao, Partija je uvek bila na pravoj strani istorije i na strani napretka ljudske civilizacije, a njen kontinuirani razvoj značajno je uticao na tok svetskog razvoja. Si je naglasio da KPK danas predvodi kineski narod u izgradnji modernizacije na kineski način, stvaranju novog oblika ljudske civilizacije i otvaranju novog puta modernizacije za zemlje u razvoju. Kina, kako je dodao, aktivno promoviše izgradnju zajednice sa zajedničkom budućnošću čovečanstva i pruža kinesku mudrost, kineska rešenja i kinesku snagu za rešavanje zajedničkih izazova čovečanstva.

Dodao je i je da socijalistička Kina, pod vođstvom Partije, postala graditelj svetskog mira, pokretač globalnog razvoja i čuvar međunarodnog poretka. „Komunistička partija Kine tokom 105 godina svoje borbe neprekidno ostvaruje velike uspehe jer poseduje izuzetne kvalitete koji je izdvajaju od svih drugih političkih partija i snaga”, izjavio je Si Đinping. Generalni sekretar Centralnog komiteta KPK istakao je da Partija uvek ima na umu da su država i narod neraskidivo vezani, da je narod temelj države, da se dosledno pridržava načela da služi javnom dobru i vlada u interesu naroda, kao i da svim srcem i dušom služi narodu. Naglasio je da KPK čvrsto stoji uz narod, deli njegove interese i zajedno sa njim deluje, zbog čega ima čvrste temelje koje ne mogu da uzdrmaju ni najveći izazovi. Si Đinping je dodao da je očuvanje dugoročnog prosperiteta i stabilnosti Hongkonga i Makaa važan preduslov za veliko podmlađivanje kineske nacije.

„Moramo dosledno i u potpunosti da sprovodimo princip 'jedna zemlja, dva sistema', politike 'Hongkongom upravljaju Hongkonžani' i 'Makaom upravljaju građani Makaa', uz visok stepen autonomije. Potrebno je da se dosledno primenjuju načela 'patriote upravljaju Hongkongom' i 'patriote upravljaju Makaom', da se upravljanje razvija u skladu sa zakonom, podstiče ekonomski i društveni razvoj i da se Hongkong i Makao podrže kako bi se još bolje integrisali u ukupni razvoj zemlje i doprineli njenom napretku“, rekao je Si. „Rešavanje pitanja Tajvana i ostvarivanje potpunog ujedinjenja Kine predstavljaju istorijsku misiju i nepokolebljivu posvećenost Komunističke partije Kine“, izjavio je generalni sekretar Centralnog komiteta KPK, Si Đinping. Pored toga, Si je istakao da su mladi ključna snaga u ostvarivanju velikog preporoda kineske nacije. Prema njegovim rečima, cela Partija treba da posvećuje pažnju mladima, brine o njima i da im pruža podršku, stvarajući što bolje uslove za njihov razvoj i uspeh. Poručio je da mladi u novoj eri treba čvrsto da slede Partiju, neguju velike ideale, hrabro preuzimaju odgovornost svog vremena, da cene svoju mladost i da ne gube vreme, kako bi na novom putu razvoja uspešno nastavili istorijsku štafetu i svojom mladošću doprineli ostvarenju velikih snova. Na kraju, Si je istakao da je „105 godina slavne istorije Komunističke partije Kine razlog za ponos, ali ne i za samozadovoljstvo ili usporavanje razvoja“.