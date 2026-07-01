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Petoro ljudi je povređeno, među kojima i jedna žena koja je priključena na respirator, a pričinjena je i velika materijalna šteta u tri koordinisana podmetanja požara Molotovljevim koktelima, koja su se dogodila u ranim jutarnjim satima u sredu u Solunu.

Meta napada bili su funkcioneri stranke Nova demokratija, javlja Protothema.

Na meti su se našli domovi predsednika Upravnog odbora Nove demokratije u Solunu Zisisa Joakimovica, bivšeg poslanika Savasa Anastasijadisa i političarke Afroditi Nestore. Premai nformacijama, napadači su u sva tri slučaja koristili motocikle.

Najteži od tri napada dogodio se u 4.35 u naselju Harilau, gde je, najverovatnije zbog zapaljive naprave, izbio požar koji se proširio na dva automobila i dva motocikla.

Jedan od automobila pripada Afroditi Nestori. U incidentu je povređeno pet osoba. Njena 70-godišnja majka zadobila je teške opekotine po celom telu i nalazi se na respiratoru u Jedinici intenzivne nege bolnice Ippokratio.

Foto: ACHILLEAS CHIRAS/ANA-MPA

Afroditi Nestora zadobila je lakše opekotine na ekstremitetima, dok su njen otac i još dvoje stanara zgrade prevezeni u bolnicu zbog problema sa disanjem. U požaru su dva automobila pretrpela veliku štetu, dok su dva motocikla lakše oštećena.

Ranije, tačnije u 4.23, napad je izveden u naselju Tumba. Nepoznate osobe zapalile su zapaljivu napravu postavljenu na ulazu u stambenu zgradu, na čijem trećem spratu živi bivši poslanik iz Drugog solunskog okruga Savas Anastasijadis. U eksploziji su naprsli stakleni paneli na ulazu i nastala su oštećenja usled toplote, ali nije bilo povređenih.

Prvi napad zabeležen je u 4.18 u Pileji. Nepoznati počinioci postavili su i aktivirali zapaljivu napravu, ali nije pričinjena materijalna šteta. Vlasnik stanova je predsednik Upravnog odbora Nove demokratije u Solunu Zisis Joakimovic, koji je ranije živeo u toj nekretnini.

Slučajeve je preuzela Antiteroristička služba, koja ispituje da li su tri incidenta, koja su se dogodila u razmaku kraćem od 20 minuta, koordinisani napadi sa zajedničkim planom.