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Četrdeset tri radnika povređena su u nesreći koja se dogodila danas u španskom gradu Ljeidi kada je autobus udario u zgradu, saopštila je katalonska vatrogasna služba i Sistem za hitnu medicinsku pomoć (SEM).

Četiri osobe su u kritičnom stanju, sedam u teškom dok su ostali zadobili lakše povrede, prenosi Dia de Valjadolid.

Nesreća se dogodila u 7.16 časova, a u autobusu su se nalazili sezonski radnici.