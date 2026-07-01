Planeta
AUTOBUS UDARIO U ZGRADU U ŠPANIJI: Povređena 43 radnika, četvoro u kritičnom stanju
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Četrdeset tri radnika povređena su u nesreći koja se dogodila danas u španskom gradu Ljeidi kada je autobus udario u zgradu, saopštila je katalonska vatrogasna služba i Sistem za hitnu medicinsku pomoć (SEM).
Četiri osobe su u kritičnom stanju, sedam u teškom dok su ostali zadobili lakše povrede, prenosi Dia de Valjadolid.
Nesreća se dogodila u 7.16 časova, a u autobusu su se nalazili sezonski radnici.
Na mestu nesreće bio je prisutan veliki broj hitnih službi.
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