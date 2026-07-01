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Rumunsku prestonicu Bukureštsinoć je pogodila oluja za koju je bio na snazi crveni meteoalarm, a prema meteorolozima možda je bila i najrazornija u poslednjih 40 godina.

Dosadašnji bilans je sledeći: jedan muškarac iz okruga Ilfov poginuo je nakon što je drvo palo na njegov automobil, desetine stabala oborene su širom Bukurešta, ulice su potpuno poplavljene, a brojni automobili oštećeni.

Tokom 12 sati nevreme je besnelo - kiša je padala u naletima, ali veoma intenzivno, koliko inače padne za mesec i po dana. Na meteorološkoj stanici Baneasa izmereno je čak 88 litara kiše po kvadratnom metru, u Filaretu 73 litra, a u Afumaciju 70 litara. Više od hiljadu ljudi zatražilo je pomoć putem broja 112, dok su upozorenja sistema Ro-Alert stizala češće nego ikada, javlja Antena Observator.

Poplavljene ulice i oborena stabla

Desetine ulica bile su poplavljene, a brojna stabla oborena širom prestonice. U pojedinim delovima grada voda je dostizala visinu iznad pragova automobila, zbog čega se saobraćaj odvijao veoma otežano.

Prema podacima službe za vanredne situacije Bukurešt-Ilfov, prijave su pristizale iz brojnih delova grada zbog oborenih stabala, bandera, delova krovova i drugih konstrukcija koje su pale na ulice ili vozila.

Četiri Ro-Alert upozorenja

Vlasti su prethodno izdale još tri upozorenja za različite vremenske intervale.

Vatrogasci su do 23.30 časova intervenisali po 500 prijava izazvanih olujom u Bukureštu i naseljima okruga Ilfov. U međuvremenu su stotine novih poziva na broj 112 nastavile da pristižu, a intervencije su trajale tokom noći.

Nevreme praćeno crvenim meteoalarmom potpuno je promenilo izgled prestonice. Sedam sati padala je obilna kiša, koliko inače padne tokom čitavog meseca. Temperatura je sa više od 40 stepeni pala na 24 stepena. Ulice, bulevari i saobraćajnice pretvorili su se u reke, vetar je obarao drveće, a saobraćaj je gotovo stao.

Pred ponoć je pljusak nastavljen, a bulevari su ostali pod vodom. Na Ulici Kalea Grivicei voda je dostizala oko pola metra dubine, dok je slična situacija bila i u drugim delovima grada.

Oko dva sata posle ponoći Bulevar Metalurgije bio je pod vodom koja je na pojedinim mestima prelazila visinu kolena. Drvo koje je oborio vetar palo je na električne vodove i potpuno blokiralo bulevar.

Bukurešt je tokom večeri prošao kroz žuti, narandžasti, a zatim i crveni meteoalarm. Do ponoći su građanima poslata četiri upozorenja putem sistema Ro-Alert.

Na Bulevaru Magheru deo krova jednog hotela odvojio se i pretio da ga vetar potpuno odnese. U pojedinim delovima grada palo je više od 40 litara kiše po kvadratnom metru, pa su trojica mladića koristila gumene čamce.

Više od 1.400 intervencija do 8.30 časova

Do 8.30 časova na teritoriji Bukurešta izvršeno je ili je bilo u toku ukupno 1.408 intervencija:

779 uklanjanja oborenih stabala

27 uklanjanja delova građevinskih konstrukcija

34 uklanjanja oborenih bandera

30 uklanjanja delova krovova

190 ispumpavanja poplavljenih podruma

224 intervencije zbog poplavljenih kuća

46 intervencija zbog poplavljenih dvorišta

78 intervencija zbog poplavljenih ulica