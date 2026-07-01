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Tajnu vojnu obuku ruskih snaga koju je Kina sprovela prošle godine lično je odobrio ruski ministar odbrane Andrej Belousov i u njoj su direktno učestvovala najmanje četiri ruska i kineska generala, navode dva evropska zvaničnika i dokumenta u koja je Rojters imao uvid.

Zvaničnici su rekli da učešće tako visokorangiranih pojedinaca u obuci povezanoj sa ratom u Ukrajini ukazuje na značaj koji Rusija i Kina pridaju takvoj saradnji, što je izazvalo zabrinutost u Evropi, iako je Peking negirao da se ona dogodila.

Poverljivi ruski dokument u koji je imao uvid Rojters direktno se poziva na interni dekret koji je u avgustu 2025. izdao ministar odbrane Andrej Belousov.

U dokumentu se navodi da je, u skladu sa Belousovljevom odlukom, delegacija ruskih oružanih snaga otputovala u Kinu kako bi učestvovala u vežbama u objektima Narodnooslobodilačke armije.

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Isti izveštaj detaljno opisuje jedan od kurseva obuke - tronedeljnu sesiju usmerenu na radiološku, hemijsku i biološku zaštitu, održanu u vojnom objektu u Pekingu, u novembru.

Taj i još jedan izveštaj sadrže i fotografije ruskih vojnika kojima predaje kineski instruktor, dok posmatraju model nuklearnog reaktora. Vidi se i kako se obučavaju u "hemijskom izviđanju", "radijacionom izviđanju" i zaštiti ventilacionih sistema od kontaminacije.

Ministarstva odbrane Rusije i Kine nisu odgovorila na zahteve za komentar povodom ovog članka.

Evropske države, koje nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine Rusiju smatraju glavnom bezbednosnom pretnjom, sa oprezom prate kako se produbljuju veze između Moskve i Kine, druge najveće svetske ekonomije i ključnog trgovinskog partnera EU.