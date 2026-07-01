Slušaj vest

Tenzije rastu između Varšave i Kijeva, a ljudi bliski poljskom predsedniku Karolu Navrockom razmatraju ograničavanje kontakata sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Navrocki bi navodno mogao da objavi svoj stav 11. jula, na poljski Nacionalni dan sećanja na žrtve genocida nad građanima Republike Poljske od strane ukrajinskih nacionalista, otkrio je poljski list "Džjenik Gazeta Pravna" , pozivajući se na izvor blizak poljskom predsedniku, a prenela "Ukrajinska pravda".

Nakon što je Ukrajina jednu od svojih vojnih jedinica nazvala po Ukrajinskoj ustaničkoj armiji (UPA) iz Drugog svetskog rata, Navrocki je sredinom juna odlučio da Zelenskom oduzme Orden Belog orla.

Volodimir Zelenski Karol Navrocki
Zelenski i Navrocki Foto: Czarek Sokolowski/AP

Posle toga, nekoliko sadašnjih i bivših ukrajinskih zvaničnika je objavilo da će vratiti svoja poljska odlikovanja. Pored toga, Poljaci smatraju Zelenskog najavu o osnivanju Nacionalnog panteona namernom provokacijom.

"Na ovu objavu reagujemo uzdržano jer postupci Zelenskog i ljudi oko njega imaju provokativni karakter" rekao je predstavnik Kancelarije predsednika Poljske. Prema rečima tog zvaničnika, odluke ukrajinskog predsednika su prvenstveno usmerene na domaću javnost kako bi ojačao svoju oslabljenu političku poziciju, a služe i za prikrivanje korupcionaških skandala u koje su umešani vodeći ukrajinski političari.

"Nećemo reagovati impulsivno. Nastavićemo da radimo svoj posao i dosledno ćemo nazivati one koji su počinili zločine pod zastavom UPA počiniocima genocida. Nema potrebe da odgovaramo danas ili sutra. Ovo se može mirno pripremiti i predstaviti tokom komemoracije 11. jula, kada će predsednik održati govor", rekao je izvor.

Kurir.rs/Ukrajinska pravda

Ne propustitePlanetaPOTPISI NA UGOVORE OD MILIJARDU I PO EVRA ZA UKRAJINU, A NEMA ZELENSKOG! Otkazao dolazak na konferenciju o posleratnoj obnovi zbog sukoba sa Poljskom
trump01 EPA Andrzej Jackowski.jpg
PlanetaKLJUČA U ODNOSIMA KIJEVA I VARŠAVE: Zelenski neće prisustvovati konferenciji o obnovi Ukrajine, šalje premijerku
Volodimir Zelenski Karol Navrocki
PlanetaZELENSKI LJUT ZBOG ODLUKE POLJSKE DA MU ODUZME ORDEN: "Ovo je deo izbornog procesa, Navrocki se bori protiv Tuska, to nema veze sa nama"
Volodimir Zelenski Karol Navrocki
PlanetaSVE DUBLJA KRIZA U ODNOSIMA UKRAJINE I POLJSKE: I bivši ukrajinski predsednik se odriče poljskog Ordena Beli orao!
profimedia0630008567.jpg
PlanetaSKANDAL U ODNOSIMA POLJSKE I UKRAJINE: Kijev "nije iskoristio priliku" da poništi odluku o imenovanju vojne jedinice koja je masakrirala Poljake
Volodimir Zelenski Karol Navrocki
PlanetaKAKAV ŠOK ZA ZELENSKOG: Ukrajinski predsednik vratio najviše odlikovanje Poljske! Masakr Poljaka glavni razlog skandala! (FOTO)
Volodimir Zelenski Karol Navrocki
PlanetaZELENSKOM SE ODUZIMA NAJVIŠE POLJSKO ODLIKOVANJE! Dramatična odluka Navrockog, evo zašto ukrajinski lider ostaje bez Ordena belog orla
Volodimir Zelenski Karol Navrocki
PlanetaPOLJSKI PREDSEDNIK OPTUŽIO ZELENSKOG DA SLAVI NACISTIČKE BANDITE I UBICE! Diplomatski rat Varšave i Kijeva, ukrajinski lider izbegao let iz Poljske!
Karol Navrocki Volodimir Zelenski
Planeta"BEZ NEZAVISNE UKRAJINE, RUSIJA ĆE DOĆI PO POLJSKU" Zelenski u Varšavi kod Navrockog: Ovo je loša vest za Moskvu (FOTO/VIDEO)
Volodimir Zelenski Karol Navrocki