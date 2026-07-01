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Tenzije rastu između Varšave i Kijeva, a ljudi bliski poljskom predsedniku Karolu Navrockom razmatraju ograničavanje kontakata sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Navrocki bi navodno mogao da objavi svoj stav 11. jula, na poljski Nacionalni dan sećanja na žrtve genocida nad građanima Republike Poljske od strane ukrajinskih nacionalista, otkrio je poljski list "Džjenik Gazeta Pravna" , pozivajući se na izvor blizak poljskom predsedniku, a prenela "Ukrajinska pravda".

Nakon što je Ukrajina jednu od svojih vojnih jedinica nazvala po Ukrajinskoj ustaničkoj armiji (UPA) iz Drugog svetskog rata, Navrocki je sredinom juna odlučio da Zelenskom oduzme Orden Belog orla.

Zelenski i Navrocki Foto: Czarek Sokolowski/AP

Posle toga, nekoliko sadašnjih i bivših ukrajinskih zvaničnika je objavilo da će vratiti svoja poljska odlikovanja. Pored toga, Poljaci smatraju Zelenskog najavu o osnivanju Nacionalnog panteona namernom provokacijom.

"Na ovu objavu reagujemo uzdržano jer postupci Zelenskog i ljudi oko njega imaju provokativni karakter" rekao je predstavnik Kancelarije predsednika Poljske. Prema rečima tog zvaničnika, odluke ukrajinskog predsednika su prvenstveno usmerene na domaću javnost kako bi ojačao svoju oslabljenu političku poziciju, a služe i za prikrivanje korupcionaških skandala u koje su umešani vodeći ukrajinski političari.

"Nećemo reagovati impulsivno. Nastavićemo da radimo svoj posao i dosledno ćemo nazivati one koji su počinili zločine pod zastavom UPA počiniocima genocida. Nema potrebe da odgovaramo danas ili sutra. Ovo se može mirno pripremiti i predstaviti tokom komemoracije 11. jula, kada će predsednik održati govor", rekao je izvor.