Slušaj vest

I predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenkookrenuo se protiv Rusije.

Lukašenko u svojoj izjavi kaže kako "nisu bili suagresori", iz čega proističe da je beloruski predsednik mislio da je Rusija agresor na Ukrajinu.

101 EPA Alexander Kazakovsputnik Krem.jpg
Aleksandar Lukašenko i Vladimir Putin Foto: ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK / KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL

- Šta, treba da idemo da ratujemo u Ukrajini za tuđu volju? Zar hoćemo tamo da budemo topovsko meso, kako kažu vojnici? Ja želim da građevinci grade, a ne da drže mitraljez ili pušku u rukama.

Zato ne verujte nikome ko govori da mi želimo neki rat. Mi nismo započeli nikakav rat. Nismo bili nikakvi suagresori.

Proći će vreme, pa ću vam jednog dana ispričati kako je sve počelo.

Mi to ne želimo - izjavio je Lukašenko.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaBELORUSIJA VIŠE NE NAVODI RUSKE DRONOVE? Zelenski: Lukašenko je prihvatio naš ultimatum, komunikaciona oprema više ne radi!
132132132132.jpg
PlanetaBELORUSIJA NA METI UKRAJINE! Zelenski: "Znamo za svaku fabriku koja radi za Rusiju i ovaj rat"!
Zelenski.jpg
PlanetaLUKAŠENKO U BEZIZLAZNOJ POZICIJI! Održan TAJNI sastanak u rezidenciji u kojoj Putin ne prima nikoga, šta traži od lidera Belorusije?
putin-lukasenko.jpg
PlanetaPUTINOV PREGOVARAČ SA ZELENSKIM BIĆE - LUKAŠENKO? Beloruski predsednik kaže da je "spreman za sastanak" nakon nuklearnih vežbi sa ruskom vojskom (FOTO, VIDEO)
putin zelenski.jpg
PlanetaJOŠ JEDNA DRŽAVA ULAZI U RAT PROTIV UKRAJINE? Pojavila se dva scenarija invazije, evo kako Zapad može da odgovori
profimedia-1101121856.jpg
PlanetaZELENSKI UPOZORAVA: Putin uvlači još jednu zemlju u RAT, sprema OGROMAN napad, 4 NATO države u OPASNOSTI, Kijev URGENTNO šalje trupe!
zelenski.jpg