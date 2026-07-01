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I predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenkookrenuo se protiv Rusije.

Lukašenko u svojoj izjavi kaže kako "nisu bili suagresori", iz čega proističe da je beloruski predsednik mislio da je Rusija agresor na Ukrajinu.

Aleksandar Lukašenko i Vladimir Putin Foto: ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK / KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL

- Šta, treba da idemo da ratujemo u Ukrajini za tuđu volju? Zar hoćemo tamo da budemo topovsko meso, kako kažu vojnici? Ja želim da građevinci grade, a ne da drže mitraljez ili pušku u rukama.

Zato ne verujte nikome ko govori da mi želimo neki rat. Mi nismo započeli nikakav rat. Nismo bili nikakvi suagresori.

Proći će vreme, pa ću vam jednog dana ispričati kako je sve počelo.

Mi to ne želimo - izjavio je Lukašenko.