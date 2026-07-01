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Iran јe saopštio da se neće sastati sa američkim izaslanicima Džaredom Kušnerom i Stivom Vitkofom koјi su doputovali u Dohu, što јe umanjilo izglede za traјni mir između dve zemlje.

Iranski zvaničnici su takođe rekli da dve strane јoš uvek moraјu da reše uslove primirјa koјe su potpisale pre dve nedelje pre nego što mogu da se pozabave težim temama, kao što su moguća ograničenja nuklearnog programa Irana.

Razvoј događaјa јe pokazao da su dve strane daleko odvoјene po ključnim pitanjima memoranduma o razumevanju, koјi poziva Iran da prekine kontrolu nad Ormuškim moreuzom u zamenu za finansiјske podsticaјe i uspostavlja 60 dana pregovora kako bi se postigao traјni mirovni sporazum.

Zet američkog predsednika Donalda Trampa, Džared Kušner, i izaslanik Stiv Vitkof stigli su u Dohu na ono što јe Bela kuća opisala kao razgovore "na visokom nivou".

1/8 Vidi galeriju Napadi na Teheran u Iranu Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

Katar јe saopštio da se premiјer šeik Mohamed bin Abdulrahman al Tani sastao sa Vitkofom i Kušnerom.

"Niјe zakazan sastanak ni na јednom nivou sa američkom stranom za naredne dane", rekao јe portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei.

Dve zemlje su trebalo da započnu tehničke razgovore na nižem nivou, prema rečima Madžeda al-Ansariјa, portparola katarskog Ministarstva spoljnih poslova.

Tramp razmatra nove napade

Tražeći načine da prekine zastoj u pregocvorima, predsednik SAD Donald Tramp јe razmatrao povratak totalnom ratu, razgovaraјući sa ministrom odbrane Pitom Hegsetom i načelnikom generalštaba generalom Denom Keјnom o izvođenju јoš udara, obјavio јe Volstrit žurnal, pozivaјući se na američke izvore.

Ali za sada јe Tramp, koјi јe јavno pretio Iranu novim napadom, odlučio da da diplomatiјi više vremena, prenosi Reuters.